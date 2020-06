¿Ya la leíste? Twitter te “regañará” si compartes una noticia sin abrirla

El Internet llegó –ente muchas cosas– para facilitar la comunicación y hacerla inmediata. Llegó para democratizar la información y para hacerla de libre acceso. Sin embargo, así como tiene el enorme potencial de informar, también tiene el poder de desinformar por las malas prácticas de sus usuarios. Pero ahora, en un nuevo comunicado, Twitter le apuesta a una nueva estrategia para tratar de combatir la difusión de noticias falsas.

Seamos honestos por un segundo, ¿quiénes alguna vez han compartido una noticia en alguna red social sin antes leerla? La verdad es que todos lo hemos hecho. Es una práctica común y generalmente viene de un lugar de buena intención –y algo de flojera. Desgraciadamente, esto no significa que esté bien hacerlo.

Twitter, como una red social cuyo principal tráfico se centra en ser un difusor de información, ya puso las manos a la obra y tiene una idea para evitar que se compartan las famosas fake news –y de paso fomentar la lectura.

A través de un tweet hecho por su cuenta @TwitterSupport, el pajarito anunció que va a probar un nuevo aviso en los dispositivos Android. A lo que va esto, es que cuando utilices la herramienta de “retwittear” a una noticia que aún no has leído, Twitter te recomendará abrir el link para ya después compartir.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we’re testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven’t opened on Twitter, we may ask if you’d like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020