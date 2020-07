Un hombre y sus dos hijos caen a un pozo al intentar tomarse una selfie

Pueden parecer superficiales, arrogantes y hasta inofensivas, pero las selfies han sido uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos. Más allá del mensaje que puedan transmitir las personas que abusan de ese tipo de fotos, nos referimos al peligro que representa una selfie cuando ésta orilla a la gente a poner en riesgo su vida con tal de conseguir una buena imagen.

No es broma. De acuerdo con un estudio publicado en el 2018 por el Journal of Family Medicine and Primary Care, de octubre de 2011 a noviembre de 2017 alrededor de 259 personas en todo el mundo murieron al intentar tomarse una selfie. Y sí, aunque la cifra no es tan grande, obvio preocupa a muchos por el hecho de que las selfies aumentan de popularidad y por ende, el deseo de la gente de hacerlas lo más creativas posibles.

Sin embargo, muchos de esos casos nunca terminan bien. Una prueba más de ello es lo ocurrido en Indonesia, donde un hombre y sus dos hijos pequeños cayeron dentro de un pozo de agua con más de 12 metros de profundidad, esto luego de que el sujeto intentaran tomarse una selfie con sus dos pequeños y arriba del pozo en cuestión.

Puji Sugiarto, un hombre de 43 años, se encontraba de paseo junto con sus hijos Al y Dee, de cinco y siete años, respectivamente. En un momento del recorrido, Sugiarto quiso tomarse una foto con sus pequeños y se subió con ellos a la estructura del pozo, la cual no soportó el peso de las tres personas y terminó por romperse, provocando que el sujeto y sus hijos cayeran al fondo del pozo.

Y vivieron para contarlo

Afortunadamente, Puji Sugiarto y sus hijos sobrevivieron a la caída gracias al agua y las tuberias del pozo, que ayudaron a amortiguar la caída del padre y éste a su vez disminuyó el impacto que recibieron sus hijos. Luego de pedir ayuda, habitantes de la zona escucharon los gritos del hombre y llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para rescatar a Sugiarto, Al y Dee.

De hecho el rescate fue grabado en un video y acá se los dejamos para que vean cómo fue:

La verdad qué bueno que el hombre y sus hijos no sufrieron heridas mayores después del accidente, aunque seguramente la pensarán mejor cuando se trate de sacarse fotos tipo selfies. Sobre todo, si éstas implican tener que subirte a la estructura de un pozo. ¡No lo haga, compa!