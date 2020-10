“Mi novio me está maltratando”: Usuaria pide auxilio a través de app y es ayudada por los conductores

Justo cuando parece que perderemos la fe en la humanidad, sucede algo que nos hace recordar que los buenos somos más. La historia de una joven en Coahuila sustenta muy bien lo anterior, pues esta usuaria hizo una llamada de auxilio muy peculiar mediante una app de transporte y sí, los conductores de dicha plataforma lograron salvarla.

La llamada de auxilio que hizo la usuaria por medio de la app

De acuerdo con el portal Vanguardia, un chofer de la plataforma In Driver, en Saltillo, compartió en un grupo privado de Facebook para conductores la captura de pantalla de la solicitud de un viaje para una joven, y lo hizo porque en la sección de comentarios venía el singular mensaje de la usuaria asegurando que su novio la estaba maltratando.

“Mi novio me está maltratando, por favor, voy con él, necesito ayuda”, escribió la joven usuaria de In Driver en los comentarios de la app. El conductor, identificado como Jhonatan, compartió la captura con la sospecha de que no fuera una solicitud de ayuda real, pero entre él y los demás conductores finalmente decidieron actuar.

La joven solicitó un viaje corto, de unos 10 minutos, de la colonia Burócratas del Estado a la colonia Los Arcos. Algunos conductores de la app decidieron movilizarse hacia la dirección mientras que otros llamaron al 911 para dar parte a la policía local. “Podríamos salvar una vida, no podemos dudar”, fue uno de los mensajes que se enviaron en el grupo antes de poner manos a la obra para intentar auxiliar a la usuaria.

El “buen comportamiento” de la joven en la aplicación fue uno de los factores que motivaron a los conductores a auxiliarla, pues eso los ayudó a descartar que se tratara de una broma. Además, el portal antes citado indica que la usuaria también emitió su alerta en grupos de ayuda para mujeres.

Policía puso a salvo a la joven

La policía municipal atendió la llamada de auxilio de los conductores y llegó hasta al domicilio marcado como destino del viaje, al que también arribaron otros conductores de la plataforma. Finalmente las autoridades lograron poner a salvo a la joven luego de varios minutos desde que ella pidiera ayuda en la app.

Como dijimos al principio, una historia que nos recuerda que los buenos somos más y que cuando nos organizamos podemos lograr grandes cosas.