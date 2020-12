Ella es Vaca, la perrita que espera diario a su amigo en una central de camiones

Si algo nos ha quedado muy claro a la hora de leer historias de doggos es que son lo mejor que nos puede pasar, de eso no nos queda la menor duda. Siempre encuentran la manera de demostrarnos el cariño que nos tienen, aunque sea esperándonos por horas para vernos y pasar un buen rato con nosotros como el caso que estamos por contarles, pues una perrita hace eso, esperar a su mejor amigo humano, como Hachiko.

Hace algunos días comenzó a viralizarse la historia de Vaca, una peluda callejera que vive en el municipio de Chapala en Jalisco. Según lo que menciona Zayda Zamudio, la mujer que compartió esta historia en su cuenta de Facebook, ella adoptó a Vaca junto a su mamá, o algo así. Resulta que ella solamente duerme y cena en su casa, aunque todas las mañanas se despierta y llora porque quiere salir a la calle por una simple razón.

También puedes leer: CHATO: EL PERRITO QUE LLEVA UN MES ESPERANDO EN EL HOSPITAL A SU FALLECIDO DUEÑO

Esta es la historia de Vaca y su amigo Don Coco

La perrita tiene una rutina, pues diario se va a la central camionera para esperar a su amigo, Don Coco, un señor originario de Guadalajara y que viaja todos los días a Chapala para trabajar en una gasolinera. De acuerdo con la publicación, ella es tan inteligente que lo espera justo en el carril en el que llega su camión y en ocasiones hasta se sube a la unidad a recibirlo, ¿a quién no le gustaría que un doggo lo recibiera así?

Pero eso no es todo, ya que al encontrarse con su BFF, Vaca y él pasan todo el día juntos, desayunan y comen algo rico, como unos deliciosos tacos. Luego, la peluda lo sigue hasta su lugar de trabajo y se queda con Coco hasta que termina su jornada laboral, después lo acompaña de regreso hasta la central, y una vez que se asegura de que su cuate está en el autobús que lo llevará de vuelta a casa, ella regresa a la de Zayda.

La perrita se pone triste si no ve a su mejor amigo

La mujer también dijo que los domingos que su amigo humano no trabaja, le impiden salir de casa para evitar que algo le pase. Y aunque han intentado que no ponga ni una sola pata en la calle para pasar el día con Don Coco, llora y se pone triste cuando no lo ve. Para terminar, la mujer que medio adoptó a Vaca le pidió a las personas no lastimarla si es que se la encuentra por ahí, pues es “una perrita muy dulce e inofensiva a pesar de su tamaño”.

Ya para terminar, Zayda dejó muy claro que nuestra protagonista peluda está esterilizada, vacunada, bien cuidada y siempre lleva puesto su collar, aunque se lo han robado varias veces. Además, mencionó que Vaca es muy conocida y querida en Chapala, y cómo no, pues al conocer su historia, una vez más reafirmamos que los doggos son el mejor amigo del hombre y sobre todo, que harían lo que fuera por pasar tiempo con las personas que quieren.