Valentina Kryp y su espectacular cosplay de Motoko para la colaboración entre Ghost in the Shell y Call of Duty

El cosplay se ha convertido más que en un hobby, en una forma de vida. Es por eso qu este sábado 27 de agosto, Día Mundial del cosplay, quisimos hablar de una de las mayores exponentes de esta espectacular manera de expresar la creatividad y el gusto por los personajes emblemáticos de series, anime, películas, videojuegos y más: Valentina Kryp.

Foto: Cortesía

“La Patrona”, como la conoce su fandom, lleva ya unos años dedicándose al cosplay y a la creación de contenidos, pues inició en esto desde el 2016 (aunque desde unos tres años antes empezó a involucrarse en el entorno). Lo dicho, no se trata de un hobby, ella misma describió alguna vez lo que hace como la actividad que le dio un destino.

‘Ghost in the Shell’ y ‘Call of Duty’ se unieron para un título único

Por acá vamos a hablar de uno de sus más recientes trabajos: su caracterización como Motoko Kusanagi, de Ghost in the Shell.

Valentina Kryp presentó recientemente este cosplay en sus redes sociales y de inmediato vino el boom. El tema es que este trabajo se hizo para impulsar la colaboración entre esta futurista historia y Call Of Duty, a propósito del estreno a principios de agosto de la temporada 7 de Call Of Duty Mobile: Nueva Visión.

“Ya puedo compartirles un poco de la collab de Call of Duty: Mobile x Ghost in the Shell SAC 2045, en la cual tuve el gusto de participar. Siempre quise hacer cosplay de Motoko Kusanagi y agradezco mucho a Call of Duty Mobile Latam por darme la oportunidad de ser ella”, escribió en sus redes sociales al presentar las fotos de su transformación.

Foto: Cortesía

Si aún no has jugado esta nueva entrega de COD, déjanos comentarte que ahora podrás mertete en la piel cibernética de Motoko o Batou para recorrer una nueva región llamada Nueva Visión y despachar a unos cuantos posthumanos. El escenario es una ciberciudad futurista inspirada en Ghost in the Shell. Una verdadera joya, neta.

El proceso para transformar a Valentina Kryp en Motoko y otros personajes

Pero volviendo a Valentina Kryp, ella misma contó cómo fue la experiencia para darle vida a Motoko. Porque no, no se trata de disfrazarse y ya, el cosplay requiere de todo un proceso de trabajo desde la preparación del traje hasta la edición final de las fotos y videos que llegan a los ojos de los fans.

Foto: Cortesía

Para ejemplo, basta saber que traer a Motoko al plano real tomó 10 días sin contar la toma de las fotos y la edición.

“Pero hay ciertos proyectos que vienen con mucho más tiempo, lo cual es genial, pero más o menos es lo que se suele manejar. Por ejemplo, entre que confirman una comisión y me dicen: ‘sí, sí,, vamos adelante con esto’, o más o menos, entre que se terminan como de barajar las cosas y así, se toman como unos 15 días promedio”.

Valentina Kryp confesó que Ghost in the Shell es una de sus favoritas, por lo que le dio mucho gusto la inclusión de Motoko en Call of Duty. Considera que se trata de un personaje que puede atraer a muchas personas al mundo del cosplay.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

“Es un personaje muy bien construido, muy fuerte. Es justamente un personaje que puede animar incluso a gente que no tiene idea del cosplay a visualmente sentirse atraídos por ella y eventualmente decir: ‘Bueno, a ver, me gustaría hacer un cosplay, quisiera probar”.

Cualquiera puede animarse a hacer cosplay

Y para quien piense que todos los trajes son mandados a hacer y el cosplay sólo es ponérselos, pues no. Valentina Kryp ha tenido que echar mano de su creatividad e inventiva para confeccionar la ropa de los personajes que ha traído a la realidad.

Foto: Cortesía

Así que si tú tienes intención de decicarte a esto, no te desanimes pensando que tendrías que comprar todo; la idea, según describe ella misma, es pasarla bien, divertirse y disfrutar el personaje.

“Inconscientemente siempre estoy viendo qué podría usar para este traje, cómo podría llevarlo a cabo (…) Lo que yo sugeriría yendo un poco más al grano es que, lo primero, lo principal, es que lo intenten. Lo importante es pasar por la experiencia, interpretarlo, personificarlo. No hace falta tener el mejor traje, los mejores props, los mejores recursos; incluso se puede hacer mucho con muy poco y realmente los invito a que participen”.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Y es que la propia “Patrona” recuerda que ella no empezó de una forma especial en el cosplay, simplemente era una fan más de los videojuegos, el anime y las series.

“Un día estaba buscando mucho material de cosas que a mí me gustaran, como “Dragon Ball”, “InuYasha”, y encontré de repente gente que estaba haciendo el cosplay y dije: ‘Pero, ¿qué es esto? ¿es una película?’. Fue mi primer acercamiento al cosplay y yo no lo podía creer. Dije: ‘¿Qué es esto? No sé qué es pero lo quiero hacer“.

No queda más que decir ¡Feliz Día Mundial del cosplay! a todos quienes hacen o disfrutan de esta manera de encarnar a los mejores personajes de la ficción.