En plena pandemia de coronavirus: Abuelito cambia ropa por víveres en calles de CDMX

Son tiempos difíciles los que vivimos actualmente y en todos los sentidos, pues el coronavirus llegó a nuestras vidas para cambiarlas de manera radical, tanto económica, emocional y socialmente hablando, entre otras cosas. Pero también, el COVID-19 apareció para poner en más vulnerabilidad a la población de la tercera edad, quienes además de presentar mortalidad más alta ante dicha enfermedad respiratoria, también se las han visto complicadas durante la contingencia sanitaria.

Lamentablemente tanto en México como el mundo existen abuelitos que no tienen de otra y deben de salir a la calle a intentar ganarse el pan de cada día para no morir de hambre. Sin embargo, a su vez corren el riesgo de contraer coronavirus y que las cosas no terminen bien. De hecho, hace unos un fotógrafo capturó dicha situación en la CDMX, con una imagen que simplemente nos deja sin palabras.

En redes sociales ha comenzado a circular la imagen de un abuelito que va por las calles de la colonia Condesa, en la capital mexicana, vendiendo pijamas que deja al costo o “cambia por víveres”, de acuerdo con un cartel que lleva cargando con ayuda de un palo de madera donde cuelga algunas pijamas para adulto. Siempre portando su cubrebocas para reducir el riesgo de contagio de coronavirus.

La imagen en cuestión fue captada el pasado 25 de junio por el fotógrafo Mario Jasso, de la agencia Cuartoscuro

La fotografía ha comenzado a viralizarse desde hace unos días, pues nos muestra la realidad de millones de personas en México que no pueden quedarse en casa a evitar contagiarse o propagar el coronavirus, enfermedad que llegó a nuestro país hace cuatro meses y la cual lleva miles de muertes y contagios acumulados.

A pesar de que hasta el corte de este 27 de junio en México se contabilizan 212 mil 802 casos confirmados acumulados y 26 mil 381 defunciones por coronavirus –de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud– siendo la CDMX la entidad que más se ha visto afectada desde que comenzó la pandemia. Y sí, está de más el decir que se ve muy lejano el escenario en donde volveremos a la “normalidad” que conocíamos hace meses.

Por otro lado y si tienen la posibilidad o ganas de hacerlo, recuerden lo importante que es echarle la mano a este señor y a todos los adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable por el coronavirus. Seguramente se los agradecerán por siempre, sobre todo en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo.