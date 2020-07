Aunque no lo crean: A Vicente Fernández Jr. se le atoró un pedazo de carne y se enteró que tiene coronavirus

Desde que la pandemia por el coronavirus se desató, varios han sido los síntomas que han ayudado a los médicos a detectar la enfermedad. Conforme pasan los meses, van apareciendo nuevos indicios aunque no siempre son lo más seguro, pues prácticamente y sin saberlo, cualquiera podría tener el COVID-19 sin saberlo y sin presentar alguna de las señales, y eso fue justo lo que pasó con Vicente Fernández Jr.

El hijo de la leyenda de Huentitán y de la música ranchera, se enteró de una manera bastante extraña que tenía coronavirus. Resulta que el también cantante de 57 años andaba cenando de lo lindo en un restaurante junto a su pareja, lo normal. Todo iba de maravilla hasta que de repente (y seguramente con el hambre que traía), le entró sabroso a un corte de carne y sin querer se estaba atragantando.

“Se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado”, contó Vicente Fernández Jr. en una entrevista. De acuerdo con Sin Embargo, rápidamente se lo llevaron al hospital más cercano para que pudieran atenderlo y así expulsar el pedazo de carne que traía atorado.

Más allá de que se estaba ahogando, las cosas transcurrían con tranquilidad. Los médicos lo ayudaron de inmediato y afortunadamente no pasó a mayores. “El trozo se quedaba ahí y me estaba faltando el aire, así que nos fuimos al hospital. Ahí pude expulsar lo que me obstruía la respiración. Bendito sea Dios, la libré, porque se actuó a tiempo. Pude haber muerto”, dijo el hijo del cantante de “Por tu maldito amor”.

A partir de ahí, las cosas se pusieron más raras

Después del tremendo susto y agradecerle a los doctores por salvarle la vida, Vicente Fernández Jr. se preparaba para regresar a su casa cuando los médicos le dijeron que necesitaban hacerle la prueba del coronavirus por puro protocolo, pues eso deben hacer con los pacientes que llegan al hospital. Sin pensarlo, aceptó y por unos segundos esperó a que le dieran sus resultados.

Con lo que no contaba es que la prueba saldría positiva, dándose cuenta de que tenía el COVID-19. Para su fortuna, ha dicho que no ha presentado ningún síntoma, y ya se encuentra en su casa cumpliendo con la cuarentena para recuperarse. En entrevista para Venga La Alegría (sí, tuvimos que llegar hasta allá para traerles la nota) contó cómo es que pasó todo esto.

¡En exclusiva para #VLA, Vicente Fernández JR. nos comparte la noticia que dio positivo en #COVID_19! 🙌❤📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/zZhLmd1MGA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 20, 2020

“Me hicieron el examen y salí positivo. Resulté asintomático; no tengo temperatura, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia. Mi sistema inmunológico es fuerte por lo que no ha presentado síntomas”, contó el cantante. Sin duda habíamos leído relatos bastante extrañas sobre contagios de coronavirus durante estos meses pero sin duda, nada le gana al extraño plot twist de la historia de Vicente Fernández Jr.