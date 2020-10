Pasados de lanza: Autoridades confiscan sillas que un abuelito vendía en calles de Oaxaca

En los últimos meses de la pandemia hemos visto una infinidad de gandallismos cometidos por autoridades de todo el país. Acciones que casi siempre van dirigidas a personas cuyo único delito es salir a trabajar y ganarse algo de dinero en estos tiempos, donde la economía se ha visto muy afectada por culpa del coronavirus. A esa lista ahora se suman las autoridades de Oaxaca.

Resulta que empleados del Ayuntamiento de dicho estado confiscaron las sillas de un abuelito de 85 años que vendía en la vía pública. Un hecho que fue captado en video y que ha causado gran indignación en redes sociales, pues el hombre de la tercera edad no pudo hacer nada al respecto y hasta recibió una multa por parte de las autoridades competentes.

Grabaron a los empleados del ayuntamiento de Oaxaca que confiscaron las sillas que un abuelito vendía

El video viralizado en redes sociales fue grabado por un ciudadano que denuncia la acción de los empleados del Ayuntamiento, quienes se llevan las sillitas de madera que el abuelito vendía en las calles de Oaxaca: “Es una persona de la tercera edad, él está trabajando, se gana el pan de cada día honradamente”, menciona el sujeto mientras capta la reacción del vendedor y cómo su mercancía es confiscada.

“Estos son sus muebles, sus sillitas que está vendiendo y ahora tiene que pagar una multa para poder rescatarlas. A él le están levantando ya su acta”, dice el hombre mientras graba a los inspectores del municipio de Oaxaca que están levantando el acta al abuelito en cuestión.

Y hasta le levantaron una multa a pesar de su condición

“¿Por qué no a los vendedores ambulantes que invaden las banquetas y obstruyen las banquetas no les hacen nada? Tal pareciera que ellos gozan de un privilegio”, cuestiona el denunciante mientras detalla que el abuelito en cuestión tiene una discapacidad auditiva. Algo que no logró ablandar el corazón de los inspectores de gobierno, quienes se llevaron la mercancía sin pensarlo dos veces.

Les dejamos el video a continuación:

Al parecer, para poder trabajar y ganarse la vida hay que pedirle permiso al gobierno de @oswaldogarciaj y de @alejandromurat

Un señor de 85 años con discapacidad auditiva fue despojado de su mercancía por inspectores municipales.

“Oaxaca lo tiene todo”, ¿no?

Jódanse. pic.twitter.com/xEXNlUE1aD — Pablo Perro (@Es_pinocho) October 23, 2020

Luego de que el video levantara miles de criticas al gobierno de Oswaldo García, presidente municipal de la entidad, el mandatario indicó que los inspectores del comercio en vía pública invitaron al abuelito a quitarse del lugar al no contar con un permiso, pero que se le regresó su mercancía y no se le levantó una multa por tratarse de un adulto mayor. Esto conforme la ley lo establece.

“Respaldo el trabajo y buen criterio de los inspectores aplicando el reglamento vigente. Mafias dedicadas a esto utilizan ancianos o niños para precisamente protegerse”, indicó García. Algo que muchos no creyeron del todo, pues varios cuestionaron el porqué los inspectores subieron a la camioneta las sillas del abuelito vendedor si sólo lo invitaron a retirarse. Mucho menos entienden para qué le hicieron un acta si al final no se la iban a aplicar. 🤔

Comentarios sobre un video que circula desde ayer en redes sociales. Los inspectores del comercio en vía pública invitaron a una persona oriunda de Veracruz a retirarse del primer cuadro de la ciudad por carecer de permiso, aplicando la normatividad vigente (1/2) — Oswaldo García J (@oswaldogarciaj) October 23, 2020