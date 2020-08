OLOV: El video de un avión que muestra cómo es volar a través del huracán Laura

Hace unas horas el huracán Laura finalmente tocó tierra en Estados Unidos, trayendo consigo vientos de hasta 240 kilómetros por hora, lluvias e inundaciones que han puesto en peligro a los habitantes de estados como Luisiana y Texas, convirtiéndose en uno de los fenómenos meteorológicos más fuertes que ha visto el país vecino en los últimos años.

A pesar de que Laura ya perdió fuerzas y se convirtió en una depresión tropical, su nivel de peligrosidad sigue siendo muy alto para los ciudadanos estadounidenses. Es por ello que varias personas han sido evacuadas y algunos vuelos han sido cancelados, sobre todo estos últimos porque evidentemente es peligroso para los pasajeros y la tripulación del avión el trasladarse en esas condiciones.

Sin embargo, hubo un avión que sí pudo volar a través del huracán Laura y lo hizo para, además de mostrarnos cómo se ve el atravesar estas tormentas salvajes que dejan varias tormentas y daños materiales, poder estudiar mejor estos fenómenos naturales.

Se trata de un avión llamado Kermit y perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA, por sus siglas en inglés), el cual logró sobrevolar durante varias veces a través del huracán Laura, justo cuando el fenómeno meteorológico pasaba por el Golfo de México y alcanzaba la categoría 4, que lo convirtió en altamente peligroso.

En su cuenta de Twitter, Nick Underwood, miembro de la NOAA, compartió un video donde se pueden ver algunas imágenes que fueron grabadas por Kermit durante su travesía por el huracán Laura, el cual atravesó cinco veces. “Aquí hay un lapso de tiempo de nuestro segundo pase (al huracán) hasta el principio del tercero”, escribió Underwood en su posteo.

En las imágenes captadas sólo se puede apreciar la gran nubosidad por la que atraviesa la aeronave Kermit, así como algunos momentos donde el avión sufre un poco de inestabilidad en el aire debido a la fuerza de Laura. En un segundo clip, también se puede ver cómo se ve todo desde el llamado ‘ojo del huracán’.

Acá les dejamos ambos videoclips.

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here’s a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.

A pass in and out of a hurricane is called a “penetration” or a “penny”. Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020