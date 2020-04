Qué bonito: Captan a ballena en Acapulco en plena cuarentena por coronavirus

Dicen por ahí que “de lo malo, lo bueno”, y aunque parece imposible aplicar esa filosofía de vida con la pandemia del coronavirus, no podemos negar que el brote de COVID-19 le ha dado un pequeño pero muy necesario respiro a la flora y fauna del planeta. Y si no nos creen, entonces tienen que ver el video de una ballena que está jugando en una bahía de Acapulco, aprovechando que no hay humanos cerca.

Así es, luego de que muchas personas ya hayan comenzado a tomarse en serio el “Quédate en casa” que Hugo López-Gatell repite durante cada conferencia nocturna en Palacio Nacional, varias de las playas populares de México se han comenzado a ver desocupadas como pocas veces. Claro que Acapulco es una de ellas, y fue ahí donde una ballenita aprovechó la ausencia de las personas en el mar para poder divertirse a sus anchas.

Un video que se ha hecho viral en internet, y el cual fue captado en las costas de Acapulco, muestra al mamífero marino jugando en la inmensidad del mar y sin que nadie la moleste, ya que por la pandemia del coronavirus no hay ni turistas ni lancheros cerca de la zona. Acá puede ver el clip a continuación:

Una ballena las costas de Acapulco se hace viral en redes sociales.

El enorme animal disfruta del mar que está libre de lanchas turísticas y visitantes. pic.twitter.com/88gja8tAB3 — Monica Garza (@monicagarzag) April 1, 2020

Si bien la presencia de las ballenas en Acapulco no es algo tan común, tampoco es un evento que ocurre cada mil años. En otras palabras, a pesar de que la ausencia de personas en las playas no es la razón principal por la que esta pequeña se apareció en la bahía de Acapulquito, la verdad se puede apreciar un cierto aire de libertad que tiene al jugar en el agua, por lo que muchos consideran que la cuarentena por el coronavirus está siendo amable con algunos seres vivos. Y no, desafortunadamente nosotros no estamos en esa lista.