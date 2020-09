OLOV: Video muestra cómo una boda termina con la novia peleando en el suelo y algunos inconscientes

Todos hemos escuchado la frase de “Hasta en las mejores familias” para referirse a aquellas piedritas en el arroz. La prima, el hermano, el papá, la tía, el hijo o la nieta que causan problemas de todo tipo y que muchas veces prefieren no invitarlos a las reuniones familiares como las bodas para evitarse la vergüenza de justificar algunas acciones. ¿Pero qué sucede cuando los infames son todos y cada uno de los miembros de una familia?

Pues bien. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra una boda donde todo se salió del control, se convirtió en un caos y terminó con la novia en el pasto golpeando a uno de los asistentes, personas lanzando insultos como si fuera Peaky Blinders, y sí, una persona completamente inconsciente en el piso (pero con los zapatos bien puestos). Acá les contamos la historia detrás de esta grabación.

La novia se midió los tenis

Un video que se subió a Reddit, muestra el caos que se armó durante una boda realizada un club de rugby en Swansea, al sur de Gales en el Reino Unido. No se saben los motivos por los cuales, pero todo sucedió al terminar la fiesta cuando varios de los invitados ya estaban bastante bebidos y se puso candente la cosa.

Al principio, se ve a la novia con su hermoso vestido blanco y aún con el velo en la cabeza, golpeando a uno de los invitados… a menos que el sujeto que estaba en el suelo haya sido una manzana de la discordia. Pero no sabemos. La pelea dura varios minutos, y mientras la novia le canta el “¿Apoco sí?, ¿pues apoco no?“, un sujeto simplemente ve cómo se surten en el pasto sin temor a Dios.

No queremos decir que esto es lo más gracioso, pero no podemos evitarlo. En las imágenes aparece una mujer tirada boca abajo en el piso completamente inconsciente. Podríamos pensar que la novia le sacó un cuadro, pero no. Lo que sucedió con esta mujer es que se le pasaron las copas y en medio de todos los disturbios, se cayó cerca de un escalón y terminó tendida. Por lo visto, no hay poder humano que la pueda levantar.

La boda, de acuerdo a algunos medios, tuvo lugar la noche del viernes 4 de septiembre. Al parecer, la campal se armó fuera del club, cuando ya había terminado la fiesta, por lo que algunos encargados del club de rugby llamaron a la policía para investigar qué estaba sucediendo. La persona que subió el video a Reddit, asegura que nadie resultó muy herido… al menos no por los raquetazos que la novia aventó a diestra y siniestra.

Acá les dejamos el video que se subió a Reddit:

¿Se imaginan el divorcio si así se pudo la boda?

El video, como comentamos, se ha hecho viral. Y por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar. Algunos apuntan su preocupación a la mujer que está tirada en el piso, pero otros se preguntan: Si así se puso la boda, ¿cómo será cuando se efectúe el divorcio? Y no es que les deseemos el mal a los novios, pero lo que mal empieza mal acaba. Y una vez que cantaron un tiro de este tamaño, se puede esperar lo que sea…