Cámaras captan el momento exacto en el que estantes de un supermercado se derrumban

Quizá uno de los miedos ‘inusuales’ más recurrentes que hemos tenido al momento de ir al supermercado, es ese de golpear un estante con el carrito y provocar un reguero de productos. Una situación que hemos visto de manera cómica en algunas películas, aunque sabemos que ésta podría ser bastante peligrosa si ocurriera en la vida real.

Y es que los estantes de los supermercados están cargados con cientos de productos que, ya agrupados, pesan lo suficiente como para hacernos daño si se llegan a caer encima de nosotros. Algo que lamentablemente ha venido a verificar el video que les traemos hoy, el cual nos muestra cómo varios estantes de un establecimiento se vinieron abajo y dejaron a una persona sin vida y varios heridos.

Se trata de un video viral difundido por el portal RT en Español y que fue captado con las cámaras de seguridad de un supermercado ubicado en la ciudad de São Luís, en Brasil. Las primeras imágenes del clip nos dejan ver la línea de cajas donde se cobra a los clientes, quienes comienzan a voltear a uno de los extremos del lugar.

Aunque al principio no se entiende la razón, de pronto se ve cómo muchos cajeros y compradores comienzan a correr. Es entonces cuando se aprecia la manera en la que los estantes del lugar comienzan a caer uno sobre el otro, como si se tratara de las piezas de un dominó, derribando todos los productos que tienen encima.

De acuerdo con medios locales citados por la fuente mencionada, este incidente se cobró la vida de un joven de 21 años, quien trabajaba en el lugar, y dejó a otras ocho personas heridas, quienes fueron rescatadas de los pasillos del supermercado con ayuda de los servicios de emergencia.

Por otro lado, los encargados del supermercado aseguraron que hasta el momento se desconocen las causas de este terrible accidente, sin embargo, continuarán con las investigaciones para conocer lo que ocurrió y también, mejorarán sus protocolos de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir.

