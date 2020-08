Resurge video donde Chadwick Boseman rompe en llanto al recordar a dos pequeños fans con cáncer

Han transcurrido apenas 24 horas desde que el mundo perdió a Chadwick Boseman, actor estadounidense que a los 43 años de edad falleció debido al cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016, con el que a pesar de todo grabó las últimas cintas que ahora forman parte de su legado. Una de ellas, por supuesto, la de Black Panther.

La noticia de la enfermedad que padecía Boseman tomó a la mayoría por sorpresa, pues el actor nunca hizo público su padecimiento. Sin embargo, ahora sabemos que se ponía muy sentimental al hablar del tema. Algo que comprueba un video en donde vemos a Boseman romper en llanto al hablar de dos pequeños fans con cáncer terminal que conoció durante la grabación de Black Panther.

Se trata del fragmento de una entrevista realizada en el 2018 por un programa de radio SiriusXM, y que ha vuelto a tomar en redes sociales por razones evidentes. En ella, Chadwick Boseman contó el impacto que la película de Marvel tuvo en su vida, destacando cómo fue que gracias a la cinta conoció a Ian y Taylor, dos niños con cáncer terminal que esperaban ansiosos por la producción.

“Durante nuestra filmación me comunicaba con ellos, sabiendo que los dos estaban en etapa terminal. Y lo que ellos me dijeron, y sus padres, fue que estaban tratando de aguantar hasta que esta película llegara”, menciona el actor. “Hasta cierto punto, los escuchas decir eso y piensas, ‘Wow…. debo levantarme e ir al gimnasio. Debo levantarme e ir a trabajar. Debo aprender estas líneas, tengo que trabajar en este acento”.

“Es una experiencia muy humilde porque piensas ‘esto no puede significar tanto para ellos’, ¿sabes? Pero al ver cómo el mundo asumió esto como un movimiento y cómo ha cobrado vida propia, me doy cuenta que ellos dos anticipaban algo grandioso”, dice Chadwick Boseman sobre el impacto social y cultural que Black Panther tuvo fuera de la pantalla grande.

Boseman dice que desde entonces, veía a niños esperando por fechas importantes, algo que él también pudo experimentar. Sin embargo y con la voz entrecortada, también asegura que eso le hizo pensar lo mucho que Ian y Taylor ansiaban la película, la cual no pudieron ver ya que lamentablemente ambos fallecieron antes de que la cinta se estrenara en los cines.

This 2018 clip of Chadwick Boseman getting emotional about the impact Black Panther had on two little kids with terminal cancer is especially heartbreaking, knowing now that he was fighting the same fight. RIP. pic.twitter.com/5giV543c8L

