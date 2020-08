OLOV: Cámara capta al ciclista Remco Evenepoel al caer de un puente durante una competencia

No cabe duda que las competencias de cualquier tipo siempre traen consigo muchas emociones. Esto tanto para los competidores que hacen de todo con tal de alcanzar el primer lugar, así como los espectadores que están atentos de ver si su favorito consigue el triunfo. Sin embargo, también es cierto que muchas de esas emociones (no siempre positivas) se dan por imprevistos ocurridos durante las contiendas.

Justamente eso fue lo que ocurrió a Remco Evenepoel, un ciclista belga de 20 años de edad que este sábado 15 de agosto cayó de un puente luego de perder el control de su bicicleta, la cual manejaba durante una competencia. El suceso fue captado en video y ha dado la vuelta a todo el mundo gracias a las imágenes que son simplemente impactantes.

Se accidentó en una de las pendientes más inclinadas de italia

De acuerdo con el portal Daily Star, Remco Evenepoel participaba en la edición número 114 de la carrera italiana llamada ‘El Giro de Lombardía”. El joven iba en cuarto lugar y a sólo 50 kilómetros de terminar la competencia, Evenepoel bajaba por la Colma di Sormano, una de las pendientes más inclinadas dentro de toda la carrera.

Sin embargo, una cámara aérea que grababa la competencia logró captar el momento justo en el que el ciclista pierde el control de su bicicleta y se impacta contra uno de los muros del puente de dicho lugar. Posteriormente, el joven cae al vacío y se pierde de vista.

Mejor vean el video a continuación:

ÚLTIMA HORA: Terrible caída de Remco Evenepoel durante el Giro de Lombardia. Se ha precipitado por un puente y se está a la espera de conocer su estado pic.twitter.com/msksWXnGwh — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) August 15, 2020

Remco Evenepoel fue encontrado consciente

A pesar de que el joven ciclista –una de las promesas de dicha disciplina en Belgica y el mundo– cayó de una altura de siete metros, los equipos de rescate encontraron al deportista consciente de lo que había sucedido. Incluso, se dice que Evenepoel fue captado hablando con los servicios de emergencia.

Luego de ser valorado por paramédicos, Remco Evenepoel fue puesto en una camilla y trasladado a un hospital cercano, donde está siendo atendido. Hasta el momento no se conoce su estado de salud, sin embargo, por el momento afirman que no es grave, aunque faltará ver si este accidente no deja secuelas que le impidan seguir con su carrera. 😞