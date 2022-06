Cuando decimos que en la CDMX puedes toparte con cualquier escena y/o situación random, no bromeamos, pues de verdad basta con salir a las calles de la capital para toparnos con cualquier eventualidad, sea un granizo marca diablo o bien, un hombre manejando su auto con todo y “araña” puesta.

No, no lo decimos en sentido figurado. Un reciente video viral nos dejó ver la curiosa manera en la que un sujeto descubre el porqué su auto no funciona como debería, pues al avanzar no se dio cuenta de que tenía el famoso inmobilizador.

Foto: @soy_toykid (TikTok)

Un hombre no se dio cuenta que llevaba una ‘araña’ en la llanta de su Mercedes

Se trata de una grabación posteada por el usuario @soy_toyki, la cual nos muestra a un hombre a bordo de su Mercedes que transita por la calle Río Tigris de la colonia Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía del mismo nombre de la CDMX.

En las imágenes (que les dejaremos más adelante) vemos que el señor del auto está sacado de onda y voltea a todos lados para encontrar una explicación lógica a lo que pasa. Algo que ocurre cuando abre su puerta y se da cuenta que trae la ‘araña’ en una de sus llantas.

El hombre iba en estado de ebriedad y dejó su auto atravesado en medio de la. vialidad

En una segunda parte nos dicen que efectivamente este hombre se encontraba en estado de ebriedad, pues deja su coche atravesado en medio de la calle, con la música del estéreo en volumen alto y al parecer se quedó dormido con todo y la puerta abierta. ¡El colmo!

Ante ello elementos de seguridad pública tuvieron que arribar al lugar para parar la fiesta de este señor, al cual aparentemente no le importó mucho el arruinar su auto con tal de no pagar una multa que seguramente ahora le salió más cara de lo que pensó.