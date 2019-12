Un video, captado por la cámara de seguridad en una calle, ha mostrado la impactante pelea que protagonizó un joven contra un perro de raza pitbull, esto luego de que el animalito atacara a un niño de cinco años que caminaba con su abuela por una vialidad, y que sufrió del ataque del canino.

Medios locales dieron a conocer que este hecho ocurrió el paso 19 de diciembre en una comunidad ubicada al norte de Brasil, en Río de Janeiro. Un sujeto identificado como Patrick do Céu, fue captado por la cámara en cuestión cuando intervino para salvar al pequeño que era atacado por el pitbull, pues la abuela del niño no podía hacer nada para quitarle al can de encima.

En el videoclip, que dejaremos más abajo, se puede ver cómo el joven logra rescatar al niño y lo pone a salvo arriba de un automóvil. Sin embargo, el pitbull está tan enojado que ahora ataca al hombre, quien no tiene más opción que subirse al techo del mismo auto que se encontraba en la calle. Vean de lo que hablamos a continuación:

Criança de 5 anos é alvo de pit-bull e jovem salva menino. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, que ocorreu em Padre Anchieta, no Rio de Janeiro #Metrópoles https://t.co/ltE4jMBHkR pic.twitter.com/Zn9Ht0kBNb — Metrópoles (@Metropoles) December 23, 2019

Patrick do Céu mencionó que el perro llegó a la calle hace poco y al no tener dueños, él comenzó a darle comida y agua. El día del incidente, un niño paseaba con su abuela por el lugar a bordo de su scooter y ahí Patrick se dio cuenta de que el pitbull se estaba alterando, por lo que pidió al pequeño que no se asustara ni hiciera movimientos bruscos.

Al final el niño no lo hizo y el perro –quien ya fue llevado a un refugio–, se le fue encima, algo que obligó al joven a intervenir para que el hecho no terminara en una tragedia mayor.