Le doy mis 25 puntos: Este loro canta canciones de Amanda Miguel y tienen que escucharlo

Los pericos son animales muy famosos, esto gracias a que algunos de ellos tienen la capacidad de poder ser entrenados para hablar. Y sí, no negamos que por eso mismo muchos nos hemos imaginado cómo sería tener un loro parlanchín en casa. Sobre todo porque pensamos qué frases o palabras divertidas les enseñaríamos para escucharlas de boca (o pico) de un loro. ¿Para qué? pues nomás’ porque sí.

Si nunca se han puesto a imaginar cómo sería tener un loro en casa, no se preocupen, que un reciente video viral de TikTok se los ejemplificará de la mejor forma. Se trata del video de un loro que está cantando la rola “El hombre que yo amo”, de la cantante Myriam Hernández, con un fragmento de la conocida “Él me mintió” de Amanda Miguel, rolas que seguramente has escuchado mientras haces el aseo de la casa.

El video en cuestión, subido por una usuaria llamada Seth, nos muestra a un loro hembra llamado Loli cantando a todo pulmón las rolas antes mencionadas, las cuales han servido como soundtrack al momento de trapear, echar la ropa a lavar o simplemente en los domingos de limpieza donde desde las nueve de la mañana, al escuchar estas canciones, sabías que ese día ibas a terminar más cansado/a que nada.

Acá pueden ver el video de este loro más talentoso que muchos cantantes de autotune que la web nos ha regalado en los últimos años:

No sé ustedes, pero –con todo el respeto del mundo– podemos decir que este loro de pronto sí simula los tonos de voz de las cantantes que hicieron famosas las canciones que el ave entona en la sala de su casa bien Agustín de Iturbide. Es más, la neta suena mejor que muchos de nosotros cantando solos en nuestros cuartos y sin que nadie nos vea.

Sea como sea nosotros sí le damos nuestros 25 puntos. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Este loro es la estrella de internet que necesitábamos este 2020? ¿Cómo es que junto con su dueña tiene más de 25 mil seguidores en TikTok y uno nomás tiene un like y es de su mejor amigo/a? Muchas preguntas y pocas respuestas, pero ¡somos fans!