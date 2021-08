Porque México: Pareja arma bailongo en el Cablebús y se vuelve viral

Desde hace unas semanas que la jefa de gobierno de la CDMX inauguró las dos líneas del Cablebús, el nuevo sistema de transporte en la capital no ha dejado de estar en boca de todos, esto ya sea por los comentarios positivos o negativos, o bien, por videos de parejas que se arman el bailongo mientras sobrevuelan la ciudad.

Una pareja se puso a bailar durante su trayecto de Cablebús

No es chiste, en realidad es la anécdota de una pareja que se volvió viral en redes sociales gracias a el video (que les mostraremos a continuación). Y es que en él se les puede ver echando sus mejores pasos de baile a bordo de una cabina del Cablebús. Algo que por supuesto generó opiniones encontradas entre usuarios de internet.

Fue a través de Twitter donde se compartió el video en cuestión –que al parecer fue subido originalmente en TikTok– en el cual se puede ver a una pareja sacando los pasos prohibidos mientras van a bordo del Cablebús, a quienes parece no importarles que otras personas que viajan con ellos (como el señor que está al fondo) los vean bailar.

Se los dejamos a continuación:

Parece divertido, pero no es la mejor idea del mundo

Y sí, todo eran risas y diversión con el video hasta que los usuarios de redes sociales recordaron el riesgo que implica ir bailando durante el trayecto del Cablebús, ya que una de las principales indicaciones para todos los y las pasajeras es que permanezcan en sus asientos durante el trayecto, esto para evitar que la góndola pierda el equilibrio.

Aunque el video que acaban de apreciar es uno en un millón, no dudamos en que muchos quieran replicarlo durante sus trayectos por alguna de las dos líneas recién inauguradas. Así que no está de más el recordarles que no lo hagan, pues su hambre de likes podría desencadenar una mala experiencia para ustedes y los pasajeros.