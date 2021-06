Tipazo: Jack Black se toma fotos con jóvenes en su graduación y se vuelve viral

Para nadie es sorpresa que Jack Black es uno de los actores más talentosos y buena onda dentro de la industria de Hollywood, y prueba de ellos son los momentos épicos que constantemente nos regala como conocer a Jack White, hacer obras de caridad con el elenco de ‘Friends’ y hasta podemos mencionar la vez que visitó un cine en México (en 2019 cuando no había pandemia, vea’).

La verdad es que Jack Black es de esos famosos que seguramente no nos negaría una foto si se la pedimos en la calle. Y no, no lo decimos porque el actor tenga cara de buena gente y sea muy cool, sino porque literalmente se tomó el tiempo de tomarse un par de fotos con varios jóvenes que celebraban su ceremonia de graduación.

Jack Black se tomó fotos con unos jóvenes graduados

Un usuario de TikTok llamado Daniel (@visionarydaniel) posteó en su cuenta un video donde relata que él y sus compañeros de generación se toparon on el buen Jack cuando se encontraban tomándose fotos de graduación. Y sí, el actor hizo lo que muchos esperaríamos de él: se tomó fotos con los recién graduados.

Pero no crean que fueron selfies y ya, pues de acuerdo con el testimonio de Daniel, Jack Black incluso le dijo al fotógrafo cómo tomar la foto y utilizar la luz del sol para que su cara se viera bien. Sin duda alguna, el mejor regalo de graduación que estos jóvenes pudieron recibir en un año tan peculiar como lo ha sido el 2021.

Acá les dejamos el video 100% real no fake:

Y TikTok lo ama más por el noble gesto que tuvo

Aunque no se conoce bien la ubicación de este momentazo (pensamos que es en alguna parte de Los Ángeles, en donde al parecer Daniel radica), el video que acaban de ver no sólo ha acumulado más de medio millón de likes y más de 2 millones de visitas, sino que ha sido aplaudido por personas de todo el mundo.

Basta con ver algunos de los comentarios, tanto en inglés como en español, donde muchos y muchas confirman que Jack Black es un tipazo en toda la extensión de la palabra. ¿Quién no desearía tener fotos de graduación con el buen ‘Nacho libre‘?