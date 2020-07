Tiene 20 años e hizo un video en TikTok tan impresionante que ahora lo buscan de Disney

¿Se han preguntado alguna vez qué necesitan hacer para conseguir el trabajo de sus sueños? La increíble historia de Julian Bass, estudiante de 20 años de la Universidad Estatal de Georgia, y su nuevo video viral, con suerte les responde esta pregunta y los invita a hacer lo necesario para conseguirlo.

Julian Bass no sólo subió un video que se viralizó en TikTok y consiguió miles de reproducciones y “corazones”, Bass hizo una apuesta. Lanzó una moneda con la esperanza que cayera la cara que le cambiaría la vida por completo. Con ambición le pidió a la gente que lo compartiera “suficientes veces (hasta) que Disney lo llamara”.

Pocas horas después de subir el video a las redes sociales, el joven Julian se dio cuenta que la moneda que lanzó cayó de su lado. Disney, y muchos otros, empezaron a tocar su puerta.

En el video perfectamente editado, apoyado por la nueva canción de Harry Styles “Watermelon Sugar”, Bass se transforma en varios amados personajes. Desde un Jedi armado con una sable de luz, a Ben 10, a su amigable vecino Spider-Man con un increíble parecido a Miles Morales de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Pero el video no sólo se queda en un video divertido para ver, también es una increíble muestra de las habilidades de edición y gráficos visuales autodidactas de Bass. Así es. Autodidactas. “Aprendí VFX (efectos especiales) y cine por mi cuenta en su mayor parte”, dice Bass en una entrevista con TIME. “(Hubo) Mucha prueba y error, ¡y aprendí de la experiencia! Nunca he tomado una clase de cine ni nada de eso”.

El video en su cabeza comenzó como un ejercicio más. Algo para seguir probando sus habilidades. “La idea nació de mí queriendo probar algo nuevo”, dijo. “Siempre me gusta probar cosas nuevas y nunca había hecho un alienígena Ben 10, un personaje CGI, un buen sable de luz o un efecto de Spider-Man. La canción ‘Watermelon Sugar’ me dio la idea de unirlos a todos. Me levanté y lo hice. El video, el tweet, todo fue realmente solo yo jugando. He estado haciendo esto desde que tenía 11 años, así que para mí fue realmente solo otro día, solo otro video”.

Tal vez esto fue sólo un video para Julian Bass, pero para el Internet y más importante para varias figuras del cine no fue sólo eso. Su video también se viralizó entre la comunidad de artistas, creadores, directores y estudios importantes.

if y’all can retweet this enough times that Disney calls, that’d be greatly appreciated pic.twitter.com/GrKlIRxg3J — Julian Bass (@thejulianbass) July 2, 2020

Reconocimiento en la industria

Para que se den una idea de la enorme recepción de su video, su video fue comentado por Matthew Cherry, ganador del Oscar, el actor Josh Gad, los estudios de Sony y el actor de doblaje de Ben 10, Tara Strong. El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, también se tomó el tiempo para comentar y el actor Zach Braff invitó a Gunn a “contratar a este hombre”.

El director de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Peter Ramsey, también notó tanto el video así como la campaña de fanáticos para convertir a Bass en la versión de live action de Miles Morales.

Hire this man, Gunn! — Zach Braff (@zachbraff) July 3, 2020

Aún hay más

Si creen que hasta este momento la historia es impresionante, agárrate de algo porque se viene lo mejor. Su sueño se empezó a hacer realidad cuando la cuenta oficial de Twitter de Lonely Island escribió que había enviado el video a Industrial Light & Magic, la famosa firma de animación y efectos especiales.

Forwarded to Disney / ILM. 🤞🏻 — The Lonely Island (@thelonelyisland) July 2, 2020

Después de 10 horas y 15 minutos (contados), el video de Bass logró hacer lo que soñó: llamó la atención del presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien respondió a Bass en línea diciendo: “¡El mundo sabrá tu nombre!”.

The world’s gonna know your name!!! — Robert Iger (@RobertIger) July 3, 2020

Bass no lo podía creer

“Me sorprendió absolutamente que todas estas personas de alto perfil aparecieran y retuitearan, nunca pensé que esto sucedería”, dijo Bass. “El primero que noté fue la Lonely Island y, como gran fanático de ellos, quedé impresionado. Menos de 5 horas después, Bob Iger cambió mi vida en un instante”.

Por el momento no sabemos qué significado darle al Tweet de Bob Iger. Su futuro aún está por verse, pero Bass tiene razones suficientes para estar con dos pies en el cielo. Desde entonces ha recibido “muchas ofertas de representación y de directores de casting. No estoy completamente seguro de lo que se me permite decir, así que por ahora digamos que hay muchas cosas en proceso”, dijo Julian. “Lo único que puedo hacer ahora es seguir creando”.