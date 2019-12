¿Se acuerdan del pastel helado Viennetta? ¡Todos! Todos nos acordamos de este gran postre que nos acompañó en varios cumpleaños, comidas familiares, o dominguitos en casita. Desapareció un buen rato, pero ya está de regreso y vaya de qué manera. Por medio de un video en su cuenta de Facebook, una chica contó su historia de amor en la que inintencionalmente, un capricho por un helado terminó en una boda… ¡y ahora hasta gratis!

Ahí les va. Para no hacer el cuento tan largo, resulta que cuando su –ahora prometido– le pidió matrimonio, ella le aplicó un curioso y contundente –y súper WTF– la de “va pero primero tráeme una Viennetta” y pos qué creen…

Aide Tapia y su pedida de mano con Viennetta

“¿Qué creen que me pasó?” Así empieza el video con la historia de Aide Tapia, una usuaria de Facebook que cuenta su pedida de mano mientras come ‘amargamente’ su heladito. En este video comparte cómo fue la historia y por qué ahora ya está ‘obligada’ a casarse. Según cuenta Aide, que le platicaba a su prometido que recordaba y extrañaba mucho un helado, y él le preguntó: “¿si te lo consigo te casas conmigo?” a lo que ella respondió: “sí, total; ya ni lo hacen”, pero no contaba con la astucia de Holanda… o bueno, más bien la lista fue ella porque ahora, inintencionalmente y gracias a esta curiosa historia, ya hasta gratis le va a salir la boda.

“Holanda, me debes mi boda, por tu culpa me voy a casar”

Muy listilla Aide, hizo un llamado al vacío a ver si alguien respondía… y resulta que sí. El video llegó a ojos de Holanda y ahora se van a poner guapos con la boda. Después de ver el video, se pusieron en contacto con ella y ahí les contó todita la historia: cómo ya le habían propuesto matrimonio, cómo decidieron invertir el dinero de la boda en un terreno para ir haciendo sus pininos, y cómo fueron víctimas de fraude y ese dinero se perdió.

Qué bueno por Aide que cumplió varios de sus sueños en una sola sentada: tendrá boda, le va a salir de a grapa, y hasta su Viennetta se echó. ¡Un aplauso por las historias felices!