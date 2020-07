La noticia de que una persona despertó del coma es siempre un motivo de alegría, ¿verdad? Tristemente hoy no es el caso, porque este hombre recibió la peor noticia del mundo justo después de recuperarse de un coma que lo mantuvo hospitalizado por 99 días: su esposa falleció por coronavirus mientras él estaba en el hospital.

El protagonista de esta triste triste triste historia es Russell Owens, un adorable anciano de 75 años que enfermó de COVID-19 al mismo tiempo que su esposa Judy. Ambos fueron ingresados en marzo al Hospital Mercy en Oklahoma City (Estados Unidos). Judy fue aceptada en el nosocomio un día antes que su esposo y lamentablemente ninguno sabía que ese día sería el último que pasarían juntos (espérame tantito, me voy a secar las lágrimas antes de continuar).

Una vez en el hospital, tanto Russell como Judy entraron en coma por culpa del COVID-19. El hombre logró vencer a la enfermedad y despertar luego de 99 días, pero su alegría luego de ser dado de alta se esfumó cuando sus hijas le informaron que el coronavirus sí se cobró la vida de su esposa. Judy murió apenas una semana después de entrar en terapia intensiva.

Día lleno de alegría y tristeza

“Hoy es probablemente uno de los mejores días que he tenido“, expresó el hombre sobre su salida del Hospital. Luego, confesó lo difícil que fue enterarse el mismo día de que su esposa, con quien llevaba casado 52 años, no estaría en casa para recibirlo y compartir esa felicidad. “Al ser un hombre mayor, he vivido muchas cosas, pero jamás hubiera podido pensar que esto sucedería”, dijo después.

Ver en YouTube

De acuerdo con el medio local Oklahoma´s News 4, el señor Owens perdió alrededor de 30 kilos por la enfermedad y necesita de un aparato andador para poder caminar, pues no tiene la fuerza para hacerlo por sí mismo. Es por ello que ya comenzó una fisioterapia en casa, con ayuda de sus hijas, para recuperar masa corporal y que eso le permita volver a caminar.

“Dicen que el tiempo cura todo, pero no lo sé”, mencionó el hombre al medio antes citado sobre la partida de su compañera de vida.