Empleado se niega a atender a mujer sin cubrebocas y el internet lo premia con una ‘generosa propina’

Todo en esta vida se paga, dicen por ahí, pero esta historia le dio un giro de 180 grados a esa frase. Una mujer denunció que un empleado de un Starbucks en San Diego, de nombre Lenin Gutiérrez, se negó a atenderla por no usar cubrebocas. Seguramente tenía la esperanza de recibir el siempre incondicional apoyo de internet y que el joven fuera crucificado en redes sociales, pero no, sucedió todo lo contrario.

Amber Lynn Gilles publicó en Facebook, el pasado lunes 22 de junio, que un empleado de Starbucks se negó a darle servicio porque no usaba cubrebocas. “Conozcan a Lenin de Starbucks, quien se negó a servirme porque no estoy usando un cubrebocas. La próxima vez esperaré a la policía y presentaré una exención médica”, señaló.

Pero las reacciones a su post no fueron las esperadas. En lugar de que el internet le mostrara su apoyo, se le fueron encima por denunciar a un empleado de Starbucks que únicamente realizaba su trabajo de manera responsable, al pedir a los clientes que usen cubrebocas por la emergencia sanitaria.

Amber habló después con NBC News para explicar que incluso recibió amenazas de muerte por su publicación. “Nunca lo amenacé, solo lo llamé por sus acciones. Nunca lo amenacé y he recibido amenazas de muerte, miles, es muy molesto. Da mucho miedo”, explicó.

“I never threatened him.” Hear from woman who was denied service at a Clairemont Starbucks for refusing to wear a mask. She publically shamed the barista. A Go Fund Me Page on his behalf is now over $22,000. She says she’s getting death threats. #nbc7 & https://t.co/ylvk5rP6Vf pic.twitter.com/gCREw0LR5V

— Artie Ojeda (@ArtieNBCSD) June 25, 2020