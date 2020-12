Tierno regalo: Una familia de Australia encuentra un koala en su árbol de Navidad

Luego de un año complicado en más de un sentido, que empezó con la crisis de los incendios en Australia, nada como contar una bella historia que se dio precisamente en aquel lejano país a propósito de la temporada navideña. Y es que una familia que vive por esos rumbos vivió un peculiar momento al descubrir a un tierno koala cómodamente instalado en su árbol de navidad.

Pasa que la familia McCormick salió de casa el pasado 2 de diciembre como hubiera hecho cualquier otro día. Pero no todo fue normal a su regreso. Apenas entraron a la casa, notaron una actitud extraña en su perro, el cual se fue directo al árbol de navidad, además de que varios adornos estaban por todo el suelo.

A la familia no le pareció nada natural esa reacción, así que se asomaron a ver si detectaban lo que llamó la atención de su mascota y ¡Oh, sorpresa! Efectivamente hallaron a un pequeño “invasor” en su vivienda. Un adorable koala se encontraba entre las lucecitas como si fuera un adorno más de su árbol de navidad.

Amanda, la mamá de la familia, pensó en un principio que se trataba de una broma por parte de sus hijos, pues pensó que se trataba de un peluche (porque sí, los koalas parecen estar hechos de peluche), aunque no tardó en darse cuenta de que el animal estaba vivito y coleando.

Pero aunque seguro lo estás pensando, no, el koala no entró en la vivienda porque sea un amante de la navidad… la familia declaró a The Guardian que vieron al pequeñito animalito tratando de comerse el árbol, pero afortunadamente se detuvo al darse cuenta de que no sabía igual a los eucaliptos que se encuentran en un arbolito natural, y como que el plástico no le gustó nadita.

Ahhh pero aunque el koala notó que su nuevo hogar no era comestible, no se mostró dispuesto a retirarse del árbol de Navidad de la familia McCormick, por lo que la mamá de la familia tuvo que llamar al Centro de Rescate de Koalas que se ubica en su ciudad, Adelaide. Sin embargo, y tal como le pasó a la propia Amanda en un principio, el personal de este sitio también pensó que se trataba de una broma.

Fue necesario que la familia enviara fotos y videos del pequeño koala instalado en su árbol de Navidad para que el personal del Centro se diera cuenta de que el caso era real. Es más, la familia hasta subió un video a TikTok donde se aprecia al pequeño koala disfrutando de la vista desde lo alto del árbol de Navidad.

Finalmente el equipo de rescate llegó a la casa y pusieron a salvo a la pequeña koala (porque resultó ser hembra), y la liberaron en una zona boscosa de la zona. La familia McCormick declaró que intentarán estar pendiente del bienestar de la pequeña Daphne, nombre que le dieron a la tierna koala, de ahora en adelante.

No cabe duda de que los koalas son tiernos hasta cuando entran sin invitación a una casa y se trepan al árbol de Navidad con la idea de colonizarlo. ¿Verdad?