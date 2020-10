“Yo lo colgué”: Un hombre ahorcó a su perro por morder a su hijo de 2 años

Vaya historia la que se llevó los reflectores en Argentina esta semana. Un hombre confesó ante medios de comunicación que mató a su perro luego de que éste mordiera en la cabeza a su hijo de dos años de edad. El hombre aceptó que colgó al perro y lo ahorcó en el patio trasero de su casa.

La historia de por qué y cómo Iván Luque ahorcó a su perro

Sucedió el pasado martes 6 de octubre en la ciudad de Berazategui, en Buenos Aires. Vecinos alertaron a las autoridades luego de percatarse de que un perro se encontraba colgado en un árbol del patio trasero de Iván Luque. Las imágenes de la mascota colgada en el árbol se hicieron tan virales, que los medios de comunicación llegaron a la casa del hombre y fue ahí cuando éste explicó por qué hizo lo que hizo.

“El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Así de simple”, dijo, para después contar que su esposa lo llamó al trabajo para avisarle que el perro mordió a su pequeño hijo. “El nene tenía tanta sangre en la cara que no le pudimos encontrar la herida… las heridas (…) Tiene cinco puntos acá en la frente y tiene varias mordidas en la cabeza”.

Iván relató que su perro, a quien llamaban “Negro” y al que rescataron de la calle hace cuatro años, mordió de forma inexplicable a su pequeño hijo Lisandro de sólo dos años de edad. El hombre contó que su hijo tenía mucha sangre y ni siquiera podían verle las heridas, por lo que decidió llevar al perro al patio trasero y atarlo a un árbol antes de irse al hospital. El problema es que lo colgó y lo ahorcó hasta su muerte.

“La realidad es que yo colgué al perro… la realidad es que yo lo maté”, expresó el hombre a Todo Noticias. Sin embargo, mencionó que lo hizo en un estado de shock, es decir, en un momento donde presuntamente no sabía lo que estaba haciendo pues asegura que sólo recuerda que llevó al perro al fondo de su patio para atarlo antes de irse al hospital y que no tenía intención de matarlo.

“Salimos corriendo al hospital, y anterior a eso, yo me acuerdo que agarré una soga que tengo en el taller y lo llevé a atarlo al fondo (…) Y resulta que yo lo maté al “Negro”… yo lo levanté. Todos me dicen que eso se llama estado de shock”, señaló, luego de asegurar que su única intención era dejar atado al perro, pero cuando regresaron del hospital al día siguiente, se dio cuenta de que estaba colgado y muerto.

Reclama que nadie le ha preguntado por su hijo, únicamente lo señalan por la muerte de su mascota

El hombre también platicó que el perro era muy pacífico, por lo que aún no se explican qué lo llevó a atacar de esa manera al menor de dos años. Además, criticó que los vecinos únicamente se han dedicado a señalarlo y denunciarlo por la muerte del perro, pero hasta ahora ninguno le ha preguntado sobre el estado de salud de su hijo.

“La reacción de los vecinos, que yo no entiendo cómo todavía no me preguntan por mi nene… ¿Tu hijo está bien? ¿Lisandro está bien? ¿Necesitas una ambulancia? (…) En vez de recibir esas preguntas, lo que recibo son acusaciones”, expresó.

Las autoridades ya investigan el caso, y según la Ley de Maltrato Animal local, el hombre podría pasar entre 15 días y un año en prisión.