¿Neta? Maestra pide a alumnos de licenciatura saber qué son las “fuentes bibliográficas” y ellos se enojan

Las clases en línea han representado un verdadero reto para muchísimos estudiantes y profesores en todo el país. Diversos son los casos curiosos, penosos e indignantes del trato que reciben algunos alumnos por parte de los docentes… pero acaba de salir a la luz uno donde sucede lo contrario. Alumnos de licenciatura no supieron lo que son las “fuentes bibliográficas” y se enojaron con su maestra cuando los “regañó” por ello.

La discusión entre la maestra y sus alumnos

A través de un video publicado por el portal Metrópoli MX, es posible escuchar la discusión que sostienen unos alumnos de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz con su maestra. Ellos se quejan de que la docente les deja tarea de estudios que no les corresponden, pues acusan que les pide conocer términos jurídicos, de la carrera de Derecho.

Pero ¡oh sorpresa! El término que les pide conocer es el de “Fuente” y les pone como ejemplo el uso de “fuentes bibliográficas”. La maestra les dice que eso debieron aprenderlo desde primaria, originando que los estudiantes se ofendan por la comparación y comiencen a tirarle con todo.

“Sí maestra, pero usted nos habla en términos de Derecho, que no es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos“, indica una alumna. La maestra se limita a responder: “A ver, ¿la palabra fuente es nueva? ¿Es una palabra jurídica?”, a lo que los estudiantes responden (para sorpresa de la maestra y de todo mundo) que sí, al menos para ellos.

“A ver, cuando yo les pido en un trabajo que me pongan las fuentes bibliográficas, ¿qué significa?”, pregunta la profesora, a lo que una alumna contesta: “pues nada, no entendemos nada y batallamos para encontrar la tarea, que es lo que le hemos venido diciendo desde que empezamos, pero usted no empatiza absolutamente para nada con nosotros”.

Intento aclararles que el término “fuentes bibliográficas” no se aprende sólo en la carrera de Derecho

A la maestra no le quedó más que decir que el significado de fuente bibliográfica es algo que se aprende desde la primaria y pfffffff los alumnos se enojaron por la comparación… “Tampoco hay que caer en lo absurdo, maestra, en la primaria no dan Derecho”. (JAJAJAJA)

Nuevamente la docente trata de explicarles que la palabra “Fuente” no es una palabra jurídica, a lo que un alumno responde que quizá el problema está en que la maestra tiene un concepto de lo que son las fuentes, y ellos otra (porque claro, esa palabra tiene tantos significados, que no le atinaron al bueno) “A ver, dígame ¿qué es fuente para usted?”, pregunta la profesora… “No pues pueden ser muchas cosas”, responde el alumno.

#Video: Asi fue el agarrón entre una maestra y alumnos de la carrera de Contaduría del Tecnológico de La Paz, cuando no supieron el significado de “Fuente Bibliográfica”. Aquí, el audio completo en exclusiva en MetropoliMx. #Maestras #Alumnos #Tecnologico #LaPaz #BCS pic.twitter.com/Den7hHhpo5 — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) November 14, 2020

Alumna dijo que ellos son contadores y se les dan mejor los números

El portal antes citado compartió la conversación completa, que tras la polémica por el término no jurídico que los alumnos creen que es injusto manejar ya que ellos estudian Contaduría, se enfoca en quejas de los estudiantes sobre que la maestra les deja muchas tareas y no entiende que no es la única clase que llevan.

Pero ya sobre los momentos finales, la maestra insiste en que “fuente” no es una palabra extraña y le parece muy raro que no sepan su significado, a lo que una alumna replica diciendo que ellos son contadores y su especialidad son los números. “Bueno, no es una palabra nueva, pero le estamos explicando ahorita que nosotros no entendemos. No lo entendemos, somos contadores, nosotros trabajamos con números“, expresó la alumna.

En fin, te dejamos acá la conversación completa…