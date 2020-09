Una maestra murió por coronavirus mientras daba su clase virtual en Zoom

Desde que inició la pandemia hemos sido testigos de varias historias relacionadas al coronavirus que nos causan una enorme conmoción y en Argentina tuvo lugar una de las más tristes. Una maestra que padecía COVID-19 perdió la vida justo cuando daba clases virtuales a través de Zoom.

Paola De Simeone era profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y llevaba cuatro semanas luchando contra el coronavirus. Lamentablemente perdió la batalla el pasado miércoles y lo hizo justo cuando daba una clase virtual desde casa.

De acuerdo con el medio local Clarín, la profesora sufrió un episodio cardiovascular agudo por una desompensación. La maestra habría comenzado a sufrir problemas en plena clase virtual y habría alcanzado a decirle a sus alumnos que no podía respirar antes de perder la vida frente a sus ojos.

El video ya fue eliminado

Al tratarse de una clase virtual, el momento exacto de la muerte de Paola fue grabado y difundido en redes sociales, situación que causó una enorme indignación en Argentina, y sí, más allá de sus fronteras. El material, por ello, fue eliminado posteriormente a petición de familiares y por respeto a la profesora.

La UADE emitió un comunicado al día siguiente para confirmar la muerte de la maestra así como para pedir todo el respeto posible a su memoria. “Paola fue una docente apasionada y dedicada. Excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE (…) Les rogamos honrar con respeto y gratitud la memoria de Paola”.

Facundo Cruz, coordinador académico del área en la que trabaja la maestra, compartió una emotiva carta de despedida para su compañera y amiga. “Este virus no mide. No con ella, ni con nadie (…) Ella siempre podía con todo. Siempre con una sonrisa (…) Esta vez no pudo. Te vamos a extrañar, Pao. Mucho”.

Piden sanción para el alumno que grabó la muerte de la maestra en Zoom

Luego de que la noticia sacudiera a toda Argentina y comenzara a tomar eco a nivel internacional, usuarios de redes sociales, estudiantes de la UADE y compañeros de la maestra comenzaron a pedir que se investigue al alumno que grabó y difundió el momento de su muerte en plena clase virtual.

Como se dijo al principio, esta es sin duda una de las historias más tristes que esta pandemia dejará en Argentina y el mundo.