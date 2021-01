“Perdón, perdón”: Acosador pide disculpas de rodillas a mujer que lo confrontó en un parque

Hace unos días tuvo lugar un momento que sin duda nos pone una sonrisa en el rostro, porque sí, nos encantan los finales felices. Una mujer confrontó a un sujeto que la agredió sexualmente en un parque de Tabasco, ¡y el tipo terminó pidiendo de rodillas que lo disculpara!

La mujer se ejercitaba en el parque cuando el sujeto la tocó sin consentimiento

Pasa que la mujer estaba tranquilamente haciendo ejercicio en el parque La Pólvora, ubicado en la capital de Tabasco. Pero tal como le sucede a muchas mujeres día a día, sufrió acoso por parte de un tipo que también estaba ejercitándose en el lugar, pues la tocó sin consentimiento.

Muuuuuy probablemente el tipo pensó que sus actos no tendrían consecuencias o que ella se asustaría y no haría nada. Pero se equivocó. La mujer decidió confrontarlo y llamar a la policía. El sujeto ya no sabía ni qué decir para justificarse al verse exhibido, y terminó suplicándole que no lo denunciara ante las autoridades.

“Te acercaste a mí cuando yo ni siquiera te volteé a ver, yo venía en mi rollo de hacer ejercicio, venía tranquila. Tú te acercaste a mí y me apretaste la nalga”, le reclama la mujer en presencia de un par de oficiales. El tipo, como tratando de que no le sigan diciendo sus verdades cara a cara, se limita a agachar la cabeza y pedirle a la mujer que detenga la explicación: “Sí, sí, ya sé lo que pasó”.

El tipo dijo de todo para justificarse y pedir que lo disculpara

Es en ese momento cuando el sujeto comienza a pedir disculpas; pero tal como debe ser, ella se niega y le dice que va a proceder legalmente en su contra para que nunca más se atreva a cometer una agresión así contra ninguna otra mujer (¡¡¡Bravo!!!).

“Una disculpa… una disculpa”, dice él varias veces; pero ella se mantiene firme: “No, yo voy a proceder a una demanda legalmente”. El tipo intenta llegar a un acuerdo con la típica frase de “vamos a hacer una cosa”, pero ella le reitera que lo va a demandar para que le sirva de lección y en su vida lo vuelva a hacer (¡más aplausos para esta mujer por favor!).

El sujeto intentó explicar que es un humano, que tiene impulsos, que siempre va a ese parque y “nunca le había pasado”, y más bla bla bla, hasta que finalmente termina de rodillas en pleno parque tratando de que la mujer lo perdone .

“Mire, yo me arrodillo delante de usted, y le pido disculpas. Mire, ni usted ni yo, haga de cuenta que…”, dice, pero la mujer lo interrumpe y le repite que no lo va a disculpar ni va a ser de cuenta nada, porque “por hacer de cuenta hay mujeres por ahí muertas, asesinadas (…) qué tal que lo vuelves a hacer a la semana siguiente, en otro parque”.

Finalmente los policías se lo llevaron y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco confirmó la detención del sujeto, identificado como Edgar “N”, por el señalamiento de agresión sexual. “¡Una disculpa no es suficiente!”, repitió con firmeza la mujer antes de que fuera detenido.