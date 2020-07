Aunque se ha explicado de mil y una formas que el uso de cubrebocas es para nuestro bien, la obligación de usarlo correctamente parece seguir siendo todo un problema existencial para algunas personas. ¿Quieres un ejemplo? A través de redes sociales se difundió el momento en que una pareja arma todo un escándalo en una tienda de Parque Delta sólo porque el personal de seguridad le pidió al hombre que se colocara correctamente el cubrebocas.

Y es que sí, ¡la pareja sí traía cubrebocas! ¿Cuál fue el problema entonces? Bueno, el único y “pequeño” inconveniente fue que el hombre no lo estaba usando correctamente, pues lo traía debajo de la nariz y así no sirve mucho que digamos. El personal de seguridad únicamente le pidió al amable caballero que se lo pusiera bien… hombre, no le costaba nada. Pero no, la pareja prefirió hacer berrinche y dejar un testimonio audiovisual de lo que no se debe hacer.

De acuerdo con Telediario, la persona que grabó el video confirmó que los hechos ocurrieron esta semana en Parque Delta, centro comercial que reabrió sus puertas al público a principios de mes, tal como hicieron varios centros comerciales en la Ciudad de México tras pasar a semáforo naranja.

“Se llama respeto hacia los demás”, expresa la persona que grabó el video luego de que la pareja se le fue encima un par de veces en medio de su berriche. El medio antes citado relató que, de hecho, a la pareja se le negó el acceso a la tienda en Parque Delta y todo porque el señor nomás no quería subirse un poquito el cubrebocas para que éste le tapara la nariz.

De nuestro inbox#Video Niegan entrada a cliente en Parque Delta en la #CDMX por no usar bien el cubrebocas y arma zafarrancho pic.twitter.com/PnJwZIblXO — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 24, 2020

Consejo del día: no sean como la pareja de Parque Delta. Usen cubrebocas y úsenlo correctamente, no es tan difícil. Y cómo no, ¡un aplauso al personal de la tienda que se mantuvo firme para hacer cumplir las medidas sanitarias! Por más mínimas que parezcan.