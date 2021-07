HDLCH nivel: Un sujeto aprovechó la confianza de una perrita para robarle su ropa

Neta se necesita ser un auténtico hijo de la… para hacer lo que hizo este sujeto. Iba caminando por una calle como cualquier persona. Pasó por una casa donde habitaba una tierna perrita, como nos suele pasar a todos. Pero a diferencia de cualquier persona honesta, decente y respetable, este tipo se aprovechó de que la mascota se acercó a él con mucha confianza para robarle su ropa (¡#$%!).

Así fue cómo le robaron su ropa a esta dulce perrita

Sucedió el pasado 2 de julio en la localidad de Sorocaba, Sao Paulo, allá por los lejanos rumbos de Brasil. El sujeto llegó hasta la pequeña reja de la casa y, ante la amabilidad de la perrita, comenzó a acariciarla. Cualquier amante de los animales se hubiera conmovido al ver esa imagen, pero luego de eso vino la realidad.

Aprovechando que la perrita se paró en dos patas, el tipo le quita lentamente la blusa que tenía puesta y se va caminando de la manera más natural posible. La mascota nomás se le quedó viendo mientras se alejaba con su ropa en las manos (¡HDLCH!).

De acuerdo con declaraciones dadas por Sueli Vieira Rodrigues Pinto (la dueña de la casa) al medio local globo.com, su mascota, llamada Nina, es muy dócil y le da cariño a todo el que pasa por ahí. Contó que era una perrita callejera y la adoptaron hace tres años.

La mujer explicó que la prenda que portaba su perrita era una simple blusa que ella dejó de usar hace un tiempo, por lo que no entiende cómo es que alguien querría robarla. “Cuando vi las imágenes me quedé impactada, porque nunca imaginé que esto le pasaría a ella (…) Si fuera un traje elegante, lo comprendería, pero no sé cuál fue su intención al quitarle la ropa”.

Una cámara de vigilancia instalada en el exterior de una casa de Sao Paulo captó a un individuo no identificado robándole a un perro la ropa que llevaba puesta pic.twitter.com/QSa136x8in — RT en Español (@ActualidadRT) July 9, 2021

Pero esta historia tiene un final feliz…

Afortunadamente siempre hay un Yin para cada yang. Horas después de lo sucedido y ya cuando la familia se había percatado de que su mascota fue víctima de tan miserable robo, las cámaras de seguridad captaron un momento completamente opuesto.

Una pareja se acercó a la perrita y en un acto totalmente contrario a lo que hizo el sujeto que le robó la blusa que traía, ¡ellos le regalaron un suéter! Aprovechando que la mascota se paró en dos patas para saludarlos, tal como hizo antes, le colocaron la nueva prenda en una acción que definitivamente nos devolvió la fe en la humanidad.

Ojalá que allá fuera existan muchas más personas como la pareja que regaló el suéter a Nina y no como el tipo que se aprovechó de su amabilidad.