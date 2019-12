¿Héroe o lunático? Eso lo deciden ustedes… Lo único que podemos decir al respecto de esta nota es:

Ahora sí, ahí les va la historia: Un hombre barbón de Colorado robó un banco el 23 de diciembre, y según los informes, le regaló el dinero a extraños mientras gritaba “¡Feliz Navidad!”. La policía identificó al sospechoso como David Wayne Oliver, de 65 años, quien fue arrestado después sin incidentes.

El extraño robo muy al estilo de Robin Hood, tuvo lugar en Colorado Springs el lunes por la tarde alrededor de las 12:30 p.m. Según el Departamento de Policía de Colorado, un hombre blanco mayor amenazó con usar un arma mientras asaltaba el banco. Posteriormente se fue con una cantidad no revelada de efectivo y fue cuando empezó el show de caridad.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019