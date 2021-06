¡Ni aguantan nada! Pareja ucraniana con grilletes se separa después de tres meses

Algunas personas aseguran que el secreto para conservar el amor, es ‘regar la plantita todos los días’. Sin embargo, no hay nada como reconocer que cada pareja, se trata de dos personas individuales que necesitan de su propio espacio y libertad. Al menos, es lo que ha aprendido la pareja ucraniana que vivió esposada para estar ‘juntos por siempre’. Aunque este ‘amarre’, no funcionó. Después de 123 días la pareja finalmente se separó, deshicieron de sus lazos en la televisión nacional y ahora, no quieren saber nada uno del otro.

Todo comenzó el 14 de febrero del 2021, cuando en afán de salvar su relación, Alexandr Kudlay y Viktoria Pustovitova, decidieron esposarse para celebrar el Día de San Valentín. Cada uno utilizaría un grillete en cada mano, con el objetivo de no separarse ni por un segundo y de esta manera volver a encontrar el amor y reconciliarse. Pero, nunca pensaron en que la rutina e ir juntos hasta el baño, produciría el efecto contrario.

A lo largo del experimento, la pareja ucraniana fue publicando en sus redes sociales, una serie de reportes. Diariamente relataban a su séquito de seguidores lo que hacían juntos. Desde las compras hasta las pausas para fumar. El único momento del día en que se separaban, era durante la ducha. Aunque el otro, esperaba paciente afuera de la regadera, escuchando hasta los pensamientos de su pareja.

La pareja ucraniana se convirtió en fenómeno mundial

A lo largo de estos cuatro meses, la pareja ucraniana había conseguido captar la atención de todo el mundo, pero la fama no les duró mucho. Tanto Kudlay como Pustovitova, terminaron cansados de verse las caras 24/7. Así que no les quedó de otra que dar por terminado el experimento y tomarse unas buenas vacaciones uno del otro.

Anunciaron su separación en televisión nacional. Pustovitova, quien inicialmente se resistió a la idea de unirse a los grilletes, derramó lágrimas mientras hablaba de la última ruptura. Señaló que su espacio personal es lo que más extrañaba, aunque también sintió que su novio no le prestaba suficiente atención mientras estaban encadenados.

“Creo que esta es una buena lección para nosotros, para otras parejas ucranianas e incluso, para las parejas en el extranjero, no deberían repetir lo que hemos hecho. Estuvimos todo el día juntos, no recibí ninguna atención de Alexandr porque estábamos constantemente juntos. Él no me dijo: ‘Te extraño’, mientras que me hubiera gustado escuchar eso”, subrayó Pustovitova, a Reuterss en una entrevista en Kiev.

Por su parte, Alexr, dijo que “No estamos en la misma onda, somos totalmente diferentes”, dándole la bienvenida a la soltería nuevamente. Al menos, esta historia de hostigamiento servirá para fines benéficos. Las esposas serán subastadas al mejor postor, esperando que la experiencia de la pareja ucraniana no se vuelva a repetir. Las ganancias, serán donadas a organizaciones benéficas. Esta historia nos recuerda a la chica que ‘desinvitaron’ a una boda por no tener pareja.