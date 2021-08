OLOV: Repartidor de comida cuenta experiencia paranormal y se viraliza en TikTok

Ahí les van las historias de fantasmas, las historias fuertes… Aunque nos den miedo y nos dejen con ganas de dormir sin apagar la luz, es una realidad que a la mayoría de nosotros nos laten las historias de fantasmas. Si ese es su caso, entonces deben conocer la historia del repartidor de Rappi que entró a un ‘mundo paralelo’.

Fue a través de TikTok donde un usuario llamado Marcelo González, originario de Mérida, Yucatán, relató cómo una noche aceptó un pedido que le hicieron a través de la conocida aplicación de delivery. El repartidor indica que la orden en cuestión (un cupcake) era para una persona que vivía cerca de donde él estaba, razón por la cual aceptó el viaje.

Un repartidor de Mérida contó la experiencia que tuvo al hacer una entrega a domicilio

El repartidor indica en su relato que inició el viaje y puso la dirección en Google Maps para no perderse. Si bien el viaje con GPS parecía transcurrir de manera normal, en algún punto su teléfono comenzó a parpadear y la dirección de entrega se extendió más de lo que debía. Algo a lo que no prestó tanta importancia al creer que la plataforma sólo lo redireccionó.

“De repente, ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera… ¿Quién pidió un cupcake tan lejos y tan tarde? Pero como ya estaba más cerca del lugar de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje”, cuenta en su video en el que afirma haber pasado por el arco de una ex hacienda, las cuales son muy comunes en dicho estado.

Fue hasta una hacienda a entregar un cupcake y nadie le recibió el pedido

El buen Marcelo González afirma que le sucedió algo muy extraño después de eso, pues la aplicación le indicó que había llegado a su destino que no se veía muy común: “Al bajar, me di cuenta de que la hacienda estaba iluminada con antorchas, estaba en muy buenas condiciones. Había un establo con caballos y yo pensé que estaba en una boda”, asegura.

“Bajé de mi carro e intenté mandarle un mensaje a la persona del pedido… pero no tuve ninguna respuesta”, indica el repartidor al enfatizar que esperó por varios minutos a que el usuario de Rappi le respondiera. Pero al ver que no lo hacía, y pensando que eran las 11 de la noche y podría pasarle algo malo, decidió irse de ahí.

El repartidor regresó a su casa y no entendió lo que había sucedido

Marcelo cuenta que en su camino de regreso Google Maps le indicó que estaba muy lejos del destino original (donde iba a entregar el cupcake). Total que al final el joven llegó con el cliente y le explicó lo que había ocurrido. Aunque le cobraron el envío, Marcelo no le dio más importancia y simplemente tomó lo ocurrido como una experiencia.

Al menos así fue hasta que meses más tarde contrató a unos carpinteros. El chico señala que un día se puso a platicar de historias paranormales con los trabajadores y, a petición de su hermano, relató su experiencia con la entrega del cupcake. L0s carpinteros le preguntaron más o menos por dónde había sido y fue ahí cuando todo dio un giro de 180 grados.

En realidad fue a entregar un cupcake a una zona embrujada

Resulta que Marcelo había estado en una región llamada Cholul, la cual cuenta con una hacienda que está embrujada y abandonada desde hace muchísimos años. Algo que el joven no podía creer ya que cuando él estuvo ahí todo parecía normal y no había forma de explicar la presencia de antorchas y caballos.

Aunque el repartidor y su hermano intentaron regresar para comprobar que todo había sido cierto, Marcelo se encontró con un camino lleno de plantas. Desde entonces no ha regresado por ese lugar y obviamente dejó de dedicarse a repartir productos. Un trabajo que seguramente jamás va a olvidar. ¡Qué miedo!