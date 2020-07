Heroína de cuatro patas: Una perrita despertó a sus dueños a tiempo y los salvó de un incendio

Los lomitos son seres especiales en más de un sentido y su amor por la familia que les da un hogar puede llevarlos incluso a salvarles la vida. Y para muestra, la historia que nos llega de la localidad de Harrisburg, Estados Unidos, pues una familia se salvó de un incendio gracias a que su perrita los alertó justo a tiempo.

El incendio y el heroico acto de la perrita tuvieron lugar la madrugada del pasado 5 de julio, pero medios locales como Keloland dieron a conocer la historia en el transcurso de la semana cuando la dueña de la casa, Sarah Bohner, contó cómo fue que su pequeña mascota de 2 años llamada Macie, les salvó la vida.

De acuerdo con Sarah, sus vecinos festejaron en grande el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Llegó la noche y ella se fue a dormir junto a su familia. Pero los vecinos decidieron continuar con el festejo hasta la madrugada y comenzaron a prender fuegos artificiales, provocando un incendio en su propiedad. El fuego consumió rápidamente un vehículo, el garage y hasta el ático de la casa, para posteriormente extenderse a la vivienda de Sarah.

Fue entonces cuando Macie entró en acción. La perrita se asustó por los golpes y el ruido generado en la casa de los vecinos, y rápidamente se dirigió con sus dueños para alertarlos. Sarah cuenta que Macie comenzó a brincar sobre ella, pero en un primer momento pensó que su perrita simplemente estaba asustada por los fuegos artificiales (como naturalmente les sucede a los lomitos), por lo que inicialmente la ignoró y trató de volver a dormir.

Pero la insistencia de la perrita fue tanta, que Sarah no tuvo más opción que asomarse por la ventana y fue entonces cuando se percató de que las llamas ya andaban en su casa. Tomó a su familia y salieron lo más rápido posible, no sin antes llamar al 911. “¡Oh Dios mío! ¡Ella es nuestra pequeña superheroína! No podríamos estar más orgullosos de ella, es nuestra pequeña perrita rescatista”, declaró la mujer.

Macie, otra mascota que demuestra que los héroes y las heroínas no necesitan ser humanos ni usar capa, les basta con el amor incondicional hacia su familias.