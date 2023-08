Lo que necesitas saber: El próximo 6 de octubre, se llevará a cabo la cuarta edición de What Design Can Do México GNP

Si alguna vez te has preguntado cómo el diseño puede cambiar el mundo, aparta la fecha para el próximo 6 de octubre porque What Design Can Do México GNP regresa a la Ciudad de México.

Si no estás familiarizado, What Design Can Do es una organización a nivel internacional que tiene como objetivo impulsar el cambio hacia una sociedad sostenible, equitativa y justa utilizando el poder del diseño.

¿De qué va What Design Can Do México GNP?

En la cuarta edición de What Design Can Do México, podrás encontrar conferencias, workshops y mesas de discusión presentadas por destacados diseñadores y activistas internacionales, donde estarán compartiendo su experiencia y propuestas con académicos, empresarios, estudiantes y todo aquel interesado en el diseño y en el poder que tiene para mejorar las condiciones del planeta.

La emergencia climática, equidad de género y diseño circular serán los principales temas de conversación. La intención es que diseñadores, activistas y curiosos puedan explorar cómo es que el diseño puede dar forma a una sociedad más consciente y responsable.

Entre los ponentes más destacados estarán Paola Antonelli, curadora principal del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; Afaina de Jong, arquitecta holandesa fundadora de AFARAI, un estudio especializado en diseño de espacio; Adebayo Oke-Lawal, el visionario detrás de Orange Culture; Eddie Opara, socio de Pentagram; entre otros.

Además, también podrás encontrar dos proyectos mexicanos ganadores del reto Hazlo Circular: Guiding the runoff de Taller Capital y Apidae, de Gabriel Calvillo.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo What Design Can Do México GNP ?

Aparta la fecha y lánzate a edición, el próximo 6 de octubre en el Teatro Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. Puedes encontrar los boletos en su sitio web. ¡Ahí nos vemos!

