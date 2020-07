¡Por fin! WhatsApp te dará chance de silenciar grupos para siempre

WhatsApp es una herramienta vital para muchos, pues gracias a ella nos comunicamos con todas las personas que queremos o trabajamos. Sin embargo, y para ser completamente sinceros, los grupos que se pueden armar en la app a veces son un poco molestos (porque nunca falta quien se la pasa enviando stickers y memes que no están buenos), y para todos los que están cansados de esta situación, parece que existirá una solución.

Resulta que hace algunos días, la aplicación quiere probar una función que podría cambiarle la vida a aquellos que no les interesa estar en un grupo pero que por una u otra razón no pueden dejarlo. Por años los usuarios han pedido que hagan algo para poder silenciarlos, discretamente y sin que nadie se de cuenta, porque no queremos herir a los que les entusiasma estar ahí.

Silenciar para siempre los grupos

Hasta el momento, las únicas opciones para “callar” los grupos eran 8 horas, 1 semana y un año, pero de acuerdo con WaBetaInfo, ahora WhatsApp te dará chance de hacerlo para siempre. Sí, así como lo lees. Resulta que hace algunos días lanzaron una nueva beta para los usuarios del sistema operativo Android, donde viene incluida esta esperada función y que la gran mayoría quizá agradezca.

Según la misma fuente, en lugar de tener la opción de silenciar por un año, esta será reemplazada para siempre. Por ahora, esta herramienta está en prueba y ni siquiera figura para los usuarios de iOS, es más, todavía no es parte de la próxima actualización de la app, pero si decidieron incluirla en la beta es porque podría ser prácticamente un hecho que llegará a nuestras vidas.

Esto no es lo único que WhatsApp ha hecho para controlar los grupos

Puede que muchos no lo vean, pero bajita la mano WhatsApp se ha puesto las pilas para que la gente tenga más opciones a la hora de administrar las opciones dentro de los grupos. En abril de 2019, la aplicación le permitió elegir a los usuarios quién puede agregarlos a un grupo, pues hasta ese entonces cualquiera que quisiera podría hacerlo. Ahora podemos seleccionar entre nuestros contactos o de plano nadie.

Además de esto, incluyeron una función que está un poco escondida pero que existe dentro de la app, pues también tienes la posibilidad de escoger quién puede y no puede escribir en un grupo. Esto lo implementaron para evitar que las conversaciones se vuelvan tan caóticas, ya que es muy fácil perder el hilo de lo que se dice, pero con todas estas herramientas (y la que está en puerta), es más fácil decirle adiós a los grupos.