Hace unos días Xbox finalmente lanzó al mercado sus nuevas consolas de la generación X y S, las cuales fueron una de las más esperadas este año y que obviamente tuvieron a todos los seguidores de Microsoft ahorrando para tener ambos aparatos en los que Microsoft innovó en cuanto a tamaño y gama alta.

Si bien todo era felicidad para quienes pudieron adquirir sus consolas (así como tristeza para los que no pudimos hacerlo), todo cambió cuando este jueves 12 de noviembre el usuario de Twitter @AllGamesDelta_ posteó un video donde registraba la salida de humo de su consola, señalando que se trataba de una falla en el Xbox Series X.

Usuarios afirmaron que sus consolas de Xbox sacaban humo debido a una falla

Inmediatamente otras personas respondieron el tuit original afirmando que a sus consolas de Xbox les pasaba lo mismo. Esto comenzó a viralizarse en la web y provocó miedo entre los compradores y futuros clientes de Microsoft, pues considerando que el Xbox Series X está en alrededor de 9 mil pesos mexicanos, la neta uno sí la pensaría antes de echarse ese gasto.

Los rumores obligaron al equipo de Xbox a no sólo salir a aclarar que los videos no son reales, sino que además le pidieron a las personas que por favor no utilizaran vapers (o cigarros electrónicos) para simular que sus consolas se están humeando como si estuvieran en una reunión dominguera en Nuevo León. Y es que esto sí puede afectar el funcionamiento del aparato.

Se trata de videos falsos que pueden dañar tu consola si los imitas

A través de su cuenta de twitter, Xbox envió un mensaje claro y contundente a sus seguidores: “No podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor no soplen humo del vaper en su Xbox Series X” indicó la compañía, adjuntando en un segundo tuit un centro de soporte en línea para cualquier falla que los usuarios tengan con sus consolas.

For any non-vape related support questions please check out the info here: https://t.co/3CVPbbNm6D — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

En Twitter muchos comenzaron a señalar a @AllGamesDelta_ de ser una cuenta que constantemente se dedica a atacar cualquier cosa que no provenga de Sony, por lo que acusaron al usuario de sabotaje y al parecer los mensajes fueron tantos que el sujeto no tuvo de otra más que borrar su video alegando que había “demasiada gente tóxica y comentarios estúpidos”.

En redes sociales ya muestran lo sencillo que es recrear los videos con las consolas de Xbox que sacan humo

Por otro lado, para comprobar que es bien sencillo simular que una Xbox se está quemando/humeando, el equipo de Xbox Studio se dio a la tarea de mostrar en un video cómo con ayuda de un vaporizador se puede crear el humo blanco que sale de la consola, pues basta con soplar el vapor hacia la consola para que parezca que ésta se está quemando.

Vean el video a continuación:

Update: @XboxStudio shows how to recreate the viral videos of Xbox Series X consoles “smoking” using vapes pic.twitter.com/SVUevkSTJ6 — Culture Crave (@CultureCrave) November 11, 2020

Ahora sí que más claro ni el agua, ¿no lo creen? Pero bueno, dicen que “de lo malo, lo bueno” y estos videos de la Xbox humeante nos dejaron algunos memes que acá les mostramos ya entrados en el tema: