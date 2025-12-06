Y a todo esto: ¿Qué juguetes pedían los niños a Santa en el año 2000?

Lo que necesitas saber: Ya pasó un cuarto de siglo desde la llegada del año 2000. ¿Cuáles eran los juguetes preferidos de los niños y niñas de la época navideña del cambio de siglo?

Se viene la Navidad 2025 y con la nostalgia de la temporada llegan los buenos recuerdos. ¿Cómo eran estas fechas para los niños de principios de siglo y cuáles eran sus juguetes favoritos para pedirle a Santa en el año 2000? Se dice fácil, pero ya pasó un cuarto de siglo desde esa época mágica del nuevo milenio que comenzaba y que seguramente muchos aún tenemos presente.

¿Qué juguetes esperaban que aparecieran bajo el arbolito los niños del 2000?/Imagen Unsplash

En la entrada del siglo XXI todavía no eran comunes los smartphones o las tablets, que hoy se encargan de entretener a los pequeños. Ya teníamos las famosas consolas de videojuegos y la tecnología ya presentaba un buen avance, pero además había juguetes y juegos algo más tradicionales que eran la sensación y que los niños y niñas querían por encima de todas las cosas.

Algunas modas pasan y otras llegan para quedarse./Imagen Unsplash

Daremos un repaso a los favoritos y los más pedidos en las cartas para Santa Claus (o al Niño Dios, que a muchos les trae sus regalos en vez de Santa). El 2000 trajo curiosidades y novedades de las líneas de juguetes ya conocidas por todos. Si fuiste niño durante el cambio de siglo, seguramente alguno de los que aparecen en esta lista llegó a tus manos y te dio muchas horas de diversión.

Algunos de los favoritos para la primer Navidad del siglo XXI

La Navidad es una de las mejores épocas del año y más para los niños. Aquí tenemos algunos de los juguetes más emblemáticos y más queridos a finales del año 2000.

Furby

Esta tierna mascota interactiva capaz de comunicarse en su propio idioma salió a la venta en 1998 y desde entonces se convirtió en un éxito rotundo entre niños y no tan niños. Inspirado en los Tamagotchi, los Furby son acariciables y tienen una apariencia muy particular y llamativa, como la mezcla de varios animales. Su nombre viene de la palabra “furball” (bola de pelos), en la actualidad se siguen produciendo nuevos modelos y los primeros que salieron llegan a venderse hasta por miles de dólares entre los coleccionistas.

Furby es una mascota muy particular./Imagen Getty

Tekno el perro robot

Si hablamos de mascotas electrónicas, en el año 2000, Tekno, el cachorro robot programable fue un invento novedoso que apareció en el otoño de 1999. Tenía más de 160 funciones que iban desde caminar, ladrar y dormir y hasta aprendía a hacer trucos mediante comandos de voz como un perrito real. Esa Navidad fue todo un éxito y llegó a aparecer en portadas de revistas y programas de televisión.

Tekno implemetaba la tecnología más avanzada./Imagen Wikipedia

Lego

A todos les encantan los mecanos. La posibilidad de armar tus propios juguetes es un plus de Lego. A inicios de los 2000 ya estaban de moda sus modelos temáticos con sus líneas propias como Adventure, Castle o Technic, pero en ese entonces comenzaron a sacar series de licencia con sets y naves del Episodio I de Star Wars o de Mickey Mouse y hasta ahora sacan novedades relacionadas con series y películas icónicas.

Los mecanos temáticos de Lego siguen siendo de los favoritos hasta hoy en día./Imagen Getty

Bionicle

Esta línea de juguetes era una rama de la serie Lego Technic, dedicada a crear modelos de vehículos y máquinas funcionales. Los Bionicle tenían sus propios héroes y villanos y sus aventuras llegaron hasta los comics, las películas y los videojuegos. Aunque fueron lanzados en el 2001, estuvieron de moda hasta el 2010 como unos de los favoritos de los fans de la marca por su curiosa manera de armarlos.

Los Bionicle estuvieron muy de moda durante la primer década del siglo./Imagen Lego Bionicle Facebook

Barbie

La muñeca más famosa del mundo, creada a finales de la década de 1950, no podía faltar con sus modelos nuevos para celebrar el nuevo siglo. Además de sus muñecas con los outfits a la moda de la época, también hubo ediciones especiales como Barbie Celebration 2000, la Millenium Princess, el set de Stacie y Kelly que cantaban a dueto o la Barbie Jewel Girl, que tenía cuerpos más realistas y cinturas flexibles.

Barbie estaba a la moda y además tuvo ediciones especiales para la temporada./Imagen World of Dolls Facebook

Nintendo 64

En esa temporada, los aficionados a los videojuegos pedían el Nintendo 64 en sus ediciones especiales de consolas de la serie “Funtastic”, diseñadas en llamativos colores translúcidos como el Atomic Purple, Ice Blue o Jungle Green. El Gameboy Color era la consola portátil de moda y otras nuevas como la X Box o el GameCube llegarían un año después, en 2001.

Nintendo innovó con nuevos modelos “cool” de su consola./Imagen Getty

Heelys

Un juguete innovador que se puso muy de moda durante el esos años fue el de los patines Heelys, que eran como cualquier par de tenis común pero con una rueda extraíble integrada en sus suelas para crear una fusión entre caminar normalmente y patinar. Se convirtieron en todo un éxito entre niños, niñas y adolescentes. Aunque muchas escuelas y lugares como centros comerciales llegaron a prohibirlos por cuestiones de seguridad, la marca no ha dejado de sacar nuevos modelos para todas las edades y hasta ediciones especiales.

Podías patinar casi en cualquier lugar./Imagen Bonethorn Instagram

Cartas Pokemon

Los juegos de cartas con habilidades se pusieron de moda a mediados de los 90. Pero para 1999, los juegos de cartas de Pokemón ya habían marcado una nueva tendencia en todo el mundo. Ahora todos podían jugar con Picachu, Charizard, Squirtle y todos sus compañeros en el formato de juego de mesa, fuera de los videojuegos. En la actualidad se siguen organizando grandes torneos y algunas de las primeras cartas raras llegan a valer miles y miles de dólares.