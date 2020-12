¿Te imaginas cómo sería un día en tu vida sin luz? No podrías ver tu serie favorita, ni jugar videojuegos o, peor aún, si te quedas sin batería en el cel no podrías estar tindereando. Pues, aunque parezca increíble, existen muchas comunidades que no cuentan con este servicio. Este año Iberdrola México puso en marcha un plan llamado “Luces de Esperanza”, con el que llevará luz eléctrica a comunidades de Oaxaca de la mano del gobierno estatal y la colaboración técnica de Iluméxico.

La finalidad de este proyecto es llevar energía solar a comunidades rurales, ubicadas en zonas de difícil acceso que no tienen acceso a la red eléctrica convencional. Y la verdad es que este servicio hará un parote, ya que ayudará a mejorar su seguridad, economía y calidad de vida.

¿Quiénes son los beneficiados?

Los afortunados son 380 habitantes de 9 comunidades del municipio de San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca, en cuyas viviendas ya fueron instalados los primeros paneles solares. La neta es un excelente apoyo para que las personas que viven allí puedan adaptarse a un nuevo estilo de vida.

Este es el segundo año consecutivo que Fundación Iberdrola México trabaja con Ilumexico para llevar este servicio a comunidades vulnerables; El año pasado fueron electrificados cinco poblados de la región sur de la Huasteca Potosina, con el propósito de que los habitantes puedan prosperar y tener otras oportunidades, además que ya podrán contar con recursos básicos como un refrigerador pequeño, licuadora y acceso a entretenimiento, además de poder hacer otro tipo de actividades como avanzar en la noche el trabajo del otro día o que los niños puedan hacer la tarea cuando oscurezca.

La respuesta de este proyecto ha sido favorable. Tener luz en estas comunidades es de gran valor para la población, además de generarles una gran satisfacción. ¡Muy bien por Iberdrola México!

Échale un ojito a este video y conoce más: