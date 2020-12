¡Ya se armó! Tips para hacer tu carnita asada en Año Nuevo

El 2020 fue un año difícil, qué mejor que empezar el 2021 con el pie derecho… derecho para armar una carnita asada que te haga entrar en calor y estar listo para lo que nos espera (¡Ten piedad de nosotros 2021!)

Pero no una carnita asada cualquiera, ¡no!, tiene que ser épica porque el hecho de que no tengas a todos tus amigos en la misma fiesta o tengas que hacer videollamada con tus seres queridos, no es impedimento para gozarla a lo grande desde la comodidad de tu hogar.

Así que aquí te dejamos algunos tips de cómo hacerla para ti o tu familia más cercana:

Primero lo primero: un buen corte

No se le puede llamar carne asada si la carne no es de calidad. Un buen corte debe tener suavidad y textura, que esté jugosito y se deshaga en tu boca. En gustos se rompen géneros: picaña, sirloin, ribeye, arrachera, centro de filete, res, pollo, pero lo que no se perdona es que no se pueda saborear.

¡Y se hizo el fuego!

¿Con qué prendo el carbón? Este dilema ha pasado por generaciones. Cada familia tiene su truco pero podemos resumirlo en: carbón, ocote o líquido para encender y fuego. Haz tu montañita de carbón dejando algunos huecos en donde introducirás el ocote prendido, asegúrate que el ocote quede en el centro del montón de carbón para que se prenda uniformemente.

Al igual que con la carne, el carbón debe ser de calidad y que no esté húmedo, de lo contrario, será una pesadilla prenderlo.

La receta secreta

Otro de los dilemas de las carnes asadas es cómo preparar la carne. ¿Lleva o no lleva marinado? Ya sea con solo sal y pimienta, una receta secreta del tío, o una mezcla de especias finas, siempre debemos tomar en cuenta cómo se va a sazonar la carne. ¡Eso hace toda la diferencia! Y no puedes dejar de lado las salsitas verde, roja, tatemada, de molcajete… ¡Ay Papantla!

Y, ¿cómo la acompañamos?

Aquí es donde nos ponemos creativos: que si sus bombas con chorizo, que su papa asada, que sus chiles asados, sus salchichas, las quesadillas… ya sea para agarrar directamente del asador o para servirte todo en un mismo plato, los acompañamientos redondean la carnita asada perfecta.

Infaltable: la bebida

Y si, la bebida se planea junto con el tipo de carne que vas a asar. La primera opción que se viene a la mente es una chela en su hielera, pero también se puede acompañar de un mezcalito que va súper bien con su sabor ahumado o con un vino tinto.

