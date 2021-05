Youtuber hace volar a su perrito con globos de helio… y que lo detienen

Si hay una duda que nos dejó la película de ‘Up’ es la de saber si realmente podemos lograr que alguien vuele con globos de helio. Porque sí, debemos admitir que muchas veces se nos ha pasado por la mente esa pregunta de cuántos globos necesitaríamos para poder elevarnos por los cielos así como en la película de Pixar.

Claro que para muchos eso queda solo como una incógnita más de las muchas que nos da la vida, sin embargo, algunos se aventuran a resolver la duda y claro que lo hace poniendo en riesgo a otros seres vivos que no sean ellos mismos. Así como el dueño de este perrito al que le ataron globos con helio para que volara por los aires.

Sí, hablamos de la reciente polémica que creó un youtuber (qué raro) originario de Delhi, en India, quien es dueño del canal ‘GauravZone’. Este sujeto subió recientemente un video –que ya borró, por supuesto– donde intenta a toda costa que su perro llamado Dollar vuele por los aires con ayuda de varios globos que le amarra en el cuerpo.

Lo peor del caso es que en algún punto del video el youtuber logra su cometido y el perrito vuela a la altura del segundo piso en un departamento, donde se estrella. Si bien GauravZone creyó que su hazaña era digna de compartirse en internet, ésta sólo le trajo problemas con la justicia y un sinfín de comentarios negativos por parte de la comunidad de la web.

If someone can show this kind of cruelty towards their own pet, we're afraid for what harm it may cause to the other animals. Team Vrikshit condemn this shear act of inhumanity by Gaurav Zone.

Full video https://t.co/Tuhq7Y59YC#gauravzone #AnimalCruelty@PetaIndia @pfaindia pic.twitter.com/D02IeNmktd

— Shankar Singh (@Shankar_2107) May 23, 2021