Se salió de control: Youtuber realizó un ‘robo de broma’ y murió en tiroteo

A través de YouTube, las personas buscan pasar un buen rato y realizar videos. Si todo sale bien y el contenido es entretenido, hasta podrían comenzar a generar ingresos. Gracias a eso es que varios creadores recurren en algunas ocasiones a realizar retos o bromas, a veces sin medir las consecuencias de lo que pueda suceder. Así, desafortunadamente, le sucedió al youtuber Timothy Wilks.

Este joven oriundo de Tennessee falleció hace unos días cuando realizaba junto a un amigo un video. ¿De qué trataba? Ellos se acercaron a unas personas para llevar a cabo una broma con la que se harían pasar por unos asaltantes… pero todo terminó en un tiroteo que le costó la vida al joven.

Timothy Wilks planea una broma con un amigo

Timothy Wilks de 20 años y un amigo suyo se encontraban cerca de un negocio llamado Urban Air, un reconocido establecimiento de esparcimiento familiar en Nashville. Ellos se encontraban afuera del lugar dispuestos a grabar un acto bastante arriesgado.

Según señala el medio local WKRN (de la cadena ABC), cerca de loas 9:20 pm del viernes 5 de febrero, el par de jóvenes equipados con un supuestos cuchillos de carnicero se acercaron a un grupo de personas en el estacionamiento de aquel sitio para fingir un intento de robo.

El youtuber muere en tiroteo

Una de las personas que aparentemente era víctima del robo, identificada como David Starnes Jr, sacó un arma y disparó contra Timothy Wilks, matándolo. La policía metropolitana llegó al lugar de los hechos e inmediatamente comenzó la investigación.

El acompañante de Wilks, de quien las autoridades no dieron su identidad en el comunicado oficial, comentó que el presunto asalto se trataba de una broma para un canal de YouTube. Por su parte, Starnes señaló que actuó en defensa propia y al no tener conocimiento de que el robo era fingido, no dudó en accionar su pistola.

Por el momento, continúa la investigación sobre David, pero diversos medios señalan que aún no se ha presentado una demanda formal en su contra.