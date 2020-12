¿Quería seguidores? Youtuber se lanza desde puente hacia un río y se fractura el cráneo

Desde hace rato, la creación de contenido en YouTube pasó de ser un pasatiempo a un modo de ganarse de vida que ofrece buenas retribuciones económicas. Muchos youtubers recurren a realizar retos virales con tal de juntar seguidores y hacer que sus videos lleguen a más gente. Sin embargo, parece que algunos llegan a los extremos.

Atrás quedaron los momentos en que los creadores hacían bailes divertidos como el Gagnam Style o el Harlem Shake para unirse a la conversación en redes. O incluso el Ice Bucket Challange que tenía una causa solidaria detrás. Ahora los youtubers están dispuestos a arriesgar la vida tal como lo hizo recientemente uno en Estados Unidos, quien afortunadamente la libró luego de una fractura de cráneo.

Youtuber se lanza desde un puente en Texas

El youtuber conocido como Saa Fomba estaba decidido a hacer algo que pocos creadores en la plataforma de video se atreverían -o quizá ninguno-. El chico originario de Austin, Texas de alguna manera creyó que sería buena idea lanzarse desde el puente Pennybacker, una construcción vial que se encuentra sobre la milla número mil 450 del Río Colorado.

De acuerdo con Daily Mail, en el video original (que YouTube bajó por razones evidentes) el joven exclamó “no veo nada divertido en llevar una vida normal” mientras conducía rumbo al puente para realizar su acrobacia. Esta declaración, desde luego, la hacía para justificar sus acciones.

El chico y algunos acompañantes llegaron al lugar. Saa Fomba escaló el arco de metal del puente mientras sus amigos lo graban desde abajo en algún punto lejano a la vía. Las imágenes muestran como al youtuber contando hasta tres y dando el salto al río.

Algunas capturas de pantalla muestran que durante la caída el joven pierde la vertical, va agitando los brazos y lleva la cabeza como la primera parte del cuerpo lista para impactar en el agua. Luego de clavado, el chico salió del agua gritando y fue auxiliado por un pequeño bote que pasaba por el lugar. Él salió relativamente consciente del choque, pero con una herida peligrosa.

Una fractura de cráneo

Luego de llegar al sitio desde donde lo grababan sus amigos, el youtuber se quedó esperando una ambulancia pues parecía estar mareado. Los paramédicos llegaron para auxiliarlo y los trasladaron a un hospital local donde finalmente se confirmó que había sufrido una fractura de cráneo.

El creador de contenido paso al menos tres días recibiendo tratamiento luego de una ligera intervención quirúrgica. “Me fracturé parte del cráneo y sangró un poco. Además, tuve un tubo atravesando mi pecho”, dijo de nuevo en declaraciones recogidas por Daily Mail.

Tras ser dado de alta, el youtuber subió algunos videos a sus redes sociales explicando que no lo hacía por seguidores, sino para ‘dejar su huella en el mundo’. “Soy un cazador de sueños… No me conformo con menos, dejaré mi huella en este planeta que llamamos tierra nuestro hogar”, dijo en un video.

Por ahora, Saa Fomba le pide a sus seguidores que no lo imiten y hasta promociona prendas con la leyenda “Don’t Jump”. Vaya motivaciones las que los creadores de contenido tienen hoy en día.