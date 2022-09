Estamos ante el que es quizá el movimiento filantrópico más grande jamás registrado. Y es que siendo honestos, muy pocos empresarios -prácticamente ninguno- estarían dispuestos a regalar su compañía multimillonaria como lo ha hecho Yvon Chouinard con su marca de ropa, Patagonia.

Recién se dio a conocer que este hombre donó su empresa junto con prácticamente todos los activos que la componen, esto para combatir el cambio climático e apoyar la protección de reservas ecológicas, entre otras cosas. Pero cuando decimos que donó todo, es que de verdad ni él ni su familia son dueños ya de la empresa. De no creerse, pero tremendo gesto.

Yvon dentro de una de sus sucursales en 1993. Foto: Getty.

Yvon Chouinard dona su empresa Patagonia para apoyar al medio ambiente

¿Todavía no se la creen? Sí, entendemos que es difícil creérsela, pero es verdad. Yvon Chouinard de 83 años, conocido por su afición la escalada de montaña, fundó Patagonia hace casi 50 años luego de pasar muchos años dedicándose a diseñar y forjar equipo para montañismo por su propia cuenta. Luego en los 70, su marca se hizo conocida por comenzar a vender ropa deportiva para este actividades exploratorias y de recreación, justo como la que a él le gusta.

Y bueno, no tardó en hacerse una de las marcas líderes en ese mercado. Sus prendas, aunque comenzaron a usarse precisamente para este tipo de deportes de desempeño rudo, con los años también se han convertido en piezas para la vestimenta más casual. Así que ya se imaginarán el tremendo amaso de fortuna que han conseguido durante tantísimo tiempo.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Tal como indica The New York Times, Patagonia está valorada en cerca de 3 mil millones de dólares y al año facturan cerca de 100 millones de billetes. Y bueno, toda esa ganancia ahora estará destinada a enfrentar la crisis ambiental del mundo. El pasado miércoles 14 de septiembre, Yvon Chouinard compartió una carta pública (ACÁ la pueden leer) donde oficializó que ha traspasado las acciones de su compañía para que todo lo que genere, se use en favor del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático.

“Nunca quise ser un hombre de negocios… A medida que comenzamos a ser testigos del alcance del calentamiento global y la destrucción ecológica, y de nuestra propia contribución, Patagonia se comprometió a usar nuestra empresa para cambiar la forma en que se hacían negocios“, se lee en el texto de Chouinard.

Yvon dentro de una de sus sucursales en 1993. Foto: Getty.

“Si bien estamos haciendo todo lo posible para abordar la crisis ambiental, no es suficiente. Necesitábamos encontrar una forma de invertir más dinero en la lucha contra la crisis manteniendo intactos los valores de la empresa”, continúa la carta de Yvon en la que especifican que “la Tierra ahora es nuestro único accionista”.

¿Cómo se distribuirán las ganancias de Patagonia?

Yvon Chouinard menciona que él y su equipo de accionistas (entre los que se encuentran sus hijos y esposa) analizaron todas las posibilidades para hacer la transición. Se pensó en convertir a la empresa en una entidad pública, pero eso no permitiría que se destinara a la causa la cantidad de dinero que tenían en mente.

También se puso sobre la mesa que se vendiera la compañía a otro grupo empresarial privado y donar el dinero de la venta. Pero eso tampoco lo vieron como una forma viable de generar el dinero necesario para combatir la crisis, además de que el hipotético nuevo dueño de Patagonia seguramente no respetaría la ideología de preservación del medio ambiente de Chouinard y sus allegados.

“No había buenas opciones disponibles. Entonces, creamos la nuestra”, dijo Yvon en su comunicado.

Yvon traspasó las acciones de Patagonia aun fideicomiso especial y a una organización sin fines de lucro. Foto: Getty.

La solución fue crear un fideicomiso especial llamado Patagonia Purpose Trust que administre y supervise que los bienes y ganancias de la compañía se usen de manera adecuada. Además, se entregará la mayor parte de las acciones de Patagonia a la organización sin fines de lucro conocida como Holdfast Collective.

Así está la cosa: la familia Chouinard cedió voluntariamente sus acciones, es decir el 2%, al fideicomiso mencionado y también le otorgaron a este mismo la facultad para la toma total de decisiones empresariales. El 98% de acciones que quedan, ahora le pertenecen a Holdfast Collective que “utilizará cada dólar recibido para combatir la crisis ambiental, proteger la naturaleza y la biodiversidad, y apoyar a las comunidades prósperas, lo más rápido posible” (declaración vía The Guardian).

Hay que señalar puntualmente que el fideicomiso contará con la supervisión de la familia y sus asesores. Pero en términos legales propiamente, la marca Patagonia ya no le pertenece a Yvon Chouinard, lo que quiere decir que ni él ni su familia podrán disponer de las ganancias que la empresa genere; todito va a la lucha por el medio ambiente.

Yvon Chouinard en una conferencia durante 2019. Foto: Getty.

“Esperemos que esto influya en una nueva forma de capitalismo que no termine con unos pocos ricos y un montón de pobres... Vamos a regalar la cantidad máxima de dinero a las personas que están trabajando activamente para salvar este planeta”, dijo Yvon Chouinard en una declaración para The New York Times. Tremendo gesto, sin duda.