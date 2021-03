Nadie lo notará: Zoológico reemplaza a un pequeño erizo… con un cepillo

Desde hace un buen rato hay una conversación importante alrededor de los zoológicos. Para muchos, los animales no deberían vivir en cautiverio y en situaciones un tanto complicadas, pero otros opinan que es una buena manera de acercar a las personas a todas estas especies. Pero de lo que no tenemos la menor duda es que aquellos que trabajan en estos lugares son sumamente creativos, como lo que hicieron para reemplazar a un pequeño erizo.

Hace unos días se hizo viral esta historia, la cual sucedió en Japón, y que por supuesto dejó a muchos con el ojo cuadrado. Resulta que un usuario de Twitter visitó el parque Kuragaike, ubicado en la ciudad de Toyota, donde cuentan con toda clase de animalitos para ver y apreciar. Pero durante su recorrido notó algo muuuy essstraño –como diría Paty Chapoy–, pues se dio cuenta de que faltaba alguien dentro de las vitrinas que hay alrededor.

¿Un erizo se parece a un cepillo?

Al parecer, dentro de una instalación vacía del zoológico se suponía que tendría que estar un erizo. Pero las personas notaron que evidentemente en ese lugar no se encontraba este pequeño y singular animalito, es por eso que los trabajadores del parque decidieron echar a volar la imaginación pues a falta del mamífero de púas, decidieron reemplazarlo de la manera más creativa que se les pudo ocurrir, con un cepillo.

Sí, no es broma. En la vitrina en la que debería estar viviendo el erizo se podía ver uno de esos cepillos que al menos de este lado del charco usamos para limpiar los zapatos. Por supuesto que el tuitero que se dio cuenta de esto no dejó pasar la oportunidad de tomarle una fotografía para compartirla en el internet de las cosas, donde un montón de personas opinaron sobre este peculiar caso que le causó mucha risa a muchos y curiosidad a otros.

Todo tiene una explicación

Después de que esta imagen se hiciera viral, todo comenzó a tener un poco de sentido. Si se fijan muy bien, junto al cepillo hay un pequeño letrero que a comparación del objeto que está reemplazando al pequeño animalito, pasó completamente desapercibido, pero que en él los trabajadores del zoológico explicaban la razón por la que habían tomado esta decisión tan extraña, y todo lo hicieron para no defraudar a los visitantes.

Para no hacerles el cuento más largo, mencionaron que pusieron el cepillo en ese lugar estratégico porque el erizo aún no había salido de su refugio invernal, y no querían exponerlo al frío. Sin embargo, y para todos aquellos que se quedaron con ganas de verlo, invitaron a los asistentes a regresar cuando exista la condición climatológica adecuada para que pueda pasear y vivir como se debe. Ahora sí que todo esto fue para protegerlo.

Ni modo. Para pasarnos el trago tan amargo y alegrarles el día a ustedes, queridos lectores, por acá les dejamos un video de Harry, el erizo más gordo del mundo: