¡Zoom aumentará el tiempo de las videollamadas!

El coronavirus hizo que nos tuviéramos que adaptar a un montón de situaciones, hacer cosas que jamás imaginábamos que se convertirían en algo cotidiano dentro de nuestras vidas. Una de ellas son las videollamadas, que aunque ya nos servían para comunicarnos con todo el mundo, en medio de la cuareterna nos están ayudando a mantenernos cerca de aquellas personas a las que queremos y la herramienta del año para esto fue Zoom.

Esta aplicación llegó para quedarse, pues es muy fácil de usar y permite que varias personas estén conectadas a las vez. Sin embargo, no nos dejarán mentir todos aquellos que no tenemos una cuenta ‘premium’ que es un poco tedioso estar cortando las conversaciones tan interesantes después de 40 minutos… ¿a poco no? Bueno, pues eso está a punto de cambiar, o al menos en esta temporada de fiestas.

Zoom se rifa como los grandes en estas fechas

Sabemos que a estas alturas de la pandemia, muchos pensábamos que en diciembre las cosas estarían más calmadas y quizá –con mucha suerte– todo volvería a la normalidad. Pero la realidad es muy diferente, pues ante el rebrote que hay de COVID-19 en todo el mundo, tendremos que pasar Navidad y Año Nuevo en casa y lejos de toda nuestra familia y amigos cercanos, aunque Zoom está pensando en nosotros y trae una función que les encantará.

De acuerdo con Digital Trends y así como le hicieron en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias, la empresa eliminará de manera temporal el límite de tiempo de 40 minutos para las cuentas gratuitas durante varios días festivos en las próximas semanas, dándole a la gente la oportunidad de hablar todo el tiempo que quiera con sus seres queridos. Pero como todo, hay ciertas restricciones para que esto aplique.

Para empezar, las videollamadas ilimitadas en Zoom estarán disponibles del 17 al 19 de diciembre –coincidiendo con los festejos de Janucá–, el 23 al 26 de diciembre para Navidad y terminando del 30 de diciembre al 2 de enero con los festejos de Año Nuevo. Todas estas conferencias podrán iniciarlas desde las 9 de la mañana hasta a las 5 de la mañana del día siguiente hora del centro de México.

Por último pero no menos importante, no es necesario cambiar ninguna configuración del software para hacer uso de la oferta, ya que el límite desaparecerá automáticamente durante las horas indicadas. Así que ya lo saben, aquí tienen la opción perfecta para pasar estas fiestas en casa y a la vez seguir en contacto con nuestra familia y amigos.