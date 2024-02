10 años, 10 artistas que han marcado la historia de EDC México

Lo que necesitas saber: Este 2024 el EDC México cumple 10 años y acá enlistamos a los artistas que han marcado la historia de este festival de música electrónica que se ha convertido en todo un evento imperdible en nuestro país.

Desde el año de 1997, el Electric Daisy Carnival (EDC) se ha afianzado como uno de los evento de música dance más grandes del mundo, donde cada año y a través de sus diferentes sedes (México, Puerto Rico, Londres, Chicago, Nueva York, etc.), miles de ravers se reúnen para celebrar su amor por la música electrónica.

Aunque los festivales de música no son algo nuevo (porque han existido muchos y durante años en todo el mundo), el EDC se diferenció de otros por ser un espacio donde los mayores exponentes del EDM, así como los emergentes que valen la pena escuchar, se reunían ante un público que simplemente querían pasarla bien.

El EDC se ha convertido en una de las fiestas musicales más importantes en el mundo. Foto: Getty Images

El EDC México se ha convertido en un evento de música único en su tipo

Es increíble pensar que el EDC comenzó hace poco más de 27 años como una serie de fiestas que se realizaban en almacenes y bodegas en renta, donde cientos de jóvenes –en su mayoría– disfrutaban de la música que Dj’s tocaban durante horas y horas.

Con el paso del tiempo, el EDC se convirtió en una de las fiestas audiovisuales más increíbles en el mundo: ya no era sólo sobre música electrónica, sino también de un carnaval colorido donde abundaban los fuegos pirotécnicos, los disfraces, las vibras de ‘amor y paz’ y todo eso que ha convertido al Electric Daisy Carnival como una experiencia única.

Tanto en México como en otras sedes, el festival EDC ha ganado relevancia mundial. Foto: Getty Images

A través de sus 10 años han desfilado grandes exponentes y talentos emergentes de la música electrónica

Si bien el festival de EDM nació en Estados Unidos, fue en el 2014 cuando la productora Insomniac Events, propiedad de Pasquale Rotella, decidió traer al festival a nuestro país aprovechando el auge y la oferta de eventos masivos. La medida, como era de esperarse, fue bastante acertada.

Este 2024, por ejemplo, se celebrará el décimo aniversario del EDC México, un lugar donde han desfilado varios de los talentos más grandes dentro de la música electrónica y quienes han marcado huella en la historia de la edición mexicana del festival.

Foto: Getty Images

Pero en la historia de EDC México destacan nombres de artistas que han hecho historia

Justo para hacer un recuento –y aprovechando que la edición del EDC México 2024 está a la vuelta de la esquina–, acá les dejamos un listado de los 10 artistas que han marcado la historia del festival en nuestro país:

Avicii

Aunque el fallecido Tim Berling se presentó en varias ocasiones en México desde 2012 (en un parque de diversiones y eventos en Santa Fe), fue en 2024 cuando Avicii llegó como uno de los actos estelares de la primera edición del EDC México. Y la aparición no fue para menos.

Avicii visitó nuestro país para unirse al cartel del festival de música y como parte de su gira con su disco debut ‘True’, el cual incluyó canciones como “Wake Me Up”. Desde entonces Berling estuvo en el radar y su popularidad fue tanta que en México su primer show en el EDC México de 2014 se convirtió en algo inolvidable.

Mariana Bo

El EDC México ha aumentado la brecha de género entre el talento de su cartel (imagínense que en su primera edición solo hubo 2 actos femeninos, de los 52 que se presentaron). Gracias a eso hemos podido conocer a actos como Mariana Bo.

Mariana Bo es una DJ y productora originaria de Sinaloa, quien ha ganado terreno en el mundo del EDM gracias a su estilo musical donde fusiona elementos como el violín y las percusiones con ritmos como el Bass house y el Psytrance, mismos que llevó al EDC México desde 2017.

El festival fue el que le abrió las puertas a un público masivo y desde entonces, Bo se ha convertido en una de las artistas más destacadas en la música electrónica. No sólo en nuestro país, pues ha tocado en otras edición de EDC (como en Las Vegas) y hoy en día es un estandarte de las mujeres que sobresalen en la escena electrónica de México y el mundo.

Tom & Collins

Jorge Corral y Juan Pablo Escudero son el claro ejemplo de que en México hay talento, sólo hace falta apoyarlo. Bajo el nombre de Tom & Collins, este duo mexicano ha hecho eco en la industria de la música electrónica gracias a sus sets en vivo donde mezclan house, tech-house y deep house.

Tom & Collins han compartido escenario con otros grandes talentos como Martin Garrix, Alesso, Avicii y David Guetta. Pero también, fueron artistas que en la primera edición del EDC México, recordaron que nuestro país también es fabrica de talentos en cuanto a música electrónica se refiere.

No lo decimos por quedar bien: Tom & Collins han sido de los mexicanos contados que han llegado a escenarios de festivales de la talla de Tomorrowland e incluso, a ser considerados en listados importantes como lo es el de la revista DJ Mag, que reconoce a los mejores en la industria del EDM.

Skrillex

Uno de los nombres que destacan en la edición 2024 de EDC México es Skrillex. El ídolo del EDM y un referente del dubstep hace una década, volverá a México y lo hará para celebrar los 10 años del festival mexicano.

Aunque el nombre de Skrillex no es pequeño en la industria de dicho género musical, Sonny John Moore llegó a este festival por primera vez en 2018, donde se aventó clásicos como “Scary Monsters And Nice Sprites” y hasta unos remixes a rolas de Kendrick Lamar, Travis Scott y otros.

Desde entonces nos quedó en claro lo grande que era una figura como la de Skrillex, y evidentemente no puede pasar desapercibido en un festival de música. Así como hace 5 años, este 2024 Skrillex pinta para hacer historia en EDC México, ahora con nueva música y después de una pausa musical de 10 años.

Armin Van Buuren

El DJ neerlandés es uno de los pesos pesados en la música electrónica. Desde hace dos décadas, Armin Van Buuren se encuentra dentro del top 5 de DJ Magazine, la cual cada año enlista a los mejores DJs en el mundo, y es de los pocos que ha recibido nominaciones a los premios Grammy.

Armin Van Buuren es un nombre muy –pero MUY– reconocido dentro del EDM y aunque ha visitado nuestro país en solitario y a través de los shows de su propio festival de música, A State of Trance, también lo hemos visto en otras ediciones de EDC México.

De hecho, apenas lo apreciamos en el 2020 (fue de los últimos eventos que vivimos antes de la pandemia) y su presencia en el festival mexicano fue indispensable, pues gracias a las aportaciones que Van Buuren ha hecho en el mundo del trance, la gente puede y busca disfrutar festivales de este tipo.

Marshmello

¿La tercera es la vencida? No necesariamente. Con Marshmello, este 2024 serán tres las ocasiones en las que el DJ de 31 años conquistará uno de los escenarios del EDC México, donde se presentó por primera vez en 2018, y desde entonces sólo lo hemos visto conquistar más y más a la audiencia mexa.

A pesar de que Christopher Comstock conquista terrenos como los videojuegos, Marshmello es un músico que sabe cómo armar un show en vivo con diferentes géneros musicales. Algo que ha dejado en claro en sus visitas a México.

En EDC México hemos visto que el DJ estadounidense se rifa con sets increíbles. Y cómo lo íbamos a dejar fuera de este listado si hasta ha unido fuerzas con agrupaciones como Fuerza Regida y Peso Pluma, dos de los grandes exponentes del regional mexicano en la actualidad.

Jessica Audifred

La escena de la electrónica en México tiene en Jessica Audiffred a una de sus más grandes exponentes. No por nada le llaman la Bass Queen, entendiendo que es quien puso en el mapa al género bass dentro de México.

Y de hecho, podemos decir que ella es una de las tantas artistas nacionales que han crecido de la mano del festival con proyección internacional, pues no solo se ha presentado en las ediciones 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023 del festival… también ha llegado al escenario del EDC Las Vegas, donde todo comenzó.

Nuevamente, para este 2024, Jessica formará parte del line-up como una imperdible; una de esas artistas que ha desarrollado una historia y un legado gigantesco en el EDM nacional, con el EDC México como una de las tarimas que nunca ha dudado en apoyarla.

Zedd

La electrónica contemporánea e incluso el pop de la década del 2010 no se entenderían igual sin Zedd. Y es que precisamente, el alemán creció en una escena musical que vio emerger el electrohouse y el progressive house como dos de los estilos EDM predominantes de la época. Él mero es uno de los mandamases de este estilo en el que las voces y estructuras pop son importantes a la hora de componer tracks.

Canciones como “Spectrum” con Matthew Koma, “Clarity” con Foxes e incluso “Stay The Night” con Hayley Williams son la prueba de lo importante que ha sido el DJ para llevar la escena del EDM a las parte más alta de la industria musical, esto junto a otros contemporáneos como el propio Skrillex, Swedish House Mafia, entre otros proyectos.

Es por eso que su historia en EDC México es más que relevante. Mientras el festival ha crecido para posicionarse como uno de los eventos más grandes de la electrónica en Latinoamérica (quizá el más importante en esta región), al mismo tiempo Zedd se ha vuelto uno de los ídolos de la electrónica a nivel mundial. El productor ya estuvo en las ediciones 2020 y 2022, y un nuevo capítulo se abrirá para que en este 2024 confirme su legado en el festival mexicano.

Paul Van Dyk

Otra leyendota que no podíamos dejar fuera era el Dj alemán, Paul Van Dyk. A pesar de que al nacer se vio rodeado de conflictos como la Guerra Fría, el productor alemán supo cómo sumergirse en la música. Un rubro donde destacó por su talento y además, por usar la música para crear consciencia social.

Van Dyk es un músico que se ha pronunciado en contra del uso de drogas y que además, usa su plataforma para hablar de temas como la política. Contrario a lo que pudiera pensarse, esto le ha ayudado a ser considerado el padre del trance.

Una considerable lista de celebridades, colaboraciones, reconocimientos y más a los que se le han ligado, Paul Van Dyke es por mucho una eminencia en el EDM. Seguro muchos comprobaron eso en su presentación de 2019 en EDC México, y lo harán nuevamente en la edición de este año.

Tiësto

EDC México no es sólo experto en curar carteles donde uno puede conocer a esas promesas de la música electrónica. También, una parte importante de su esencia es darle a la gente la oportunidad de poder bailar al ritmo de leyendas en el rubro. Y sin duda, Tiësto es una de ellas.

Seas o no fan de la música electrónica, se sabe que el nombre de Tiësto no es poca cosa. Comenzando por el hecho de que Tijs Michiel Verwest, el verdadero nombre del músico, es considerado como el mejor DJ del mundo. Dicho esto, ¿cómo no iba a formar parte de la historia de un festival como el EDC México?

Desde los años 90, Tiësto caminó para que otros artistas en el EDM pudieran correr a nivel mundial. De hecho, fue precusor de los conciertos de electrónica en estadios que después evolucionaron a shows masivos como este festival mexicano.

Te puede interesar