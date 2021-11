10 artistas que nos gustaría ver en el cartel del Corona Capital 2022

El pasado 20 y 21 de noviembre vivimos una edición más del Corona Capital. Una que sin duda quedará marcada en nuestra memoria (más allá de las cosas que no gustaron y las que no), pues el festival de este 2021 sin duda se destacó por ser uno de los primeros eventos masivos que pudimos disfrutar después de mucho tiempo sin escuchar música en vivo.

A pesar de que faltaron bandas por escuchar en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, podemos decir que varias de las presentaciones del Corona Capital 2021 fueron espectaculares. Desde los debuts con artistas como Dayglow y boy pablo, hasta headliners como Tame Impala y Twenty One Pilots, el festival este año nos regaló shows que sinceramente ya queríamos ver y apreciar desde hace tiempo.

10 artistas y bandas que nos gustaría ver en el cartel del Corona Capital 2022

Después de dos días de música y diversión (además de la desvelada o cansancio que seguramente muchos tienen en este momento) tendremos que esperar hasta el 2022 para poder ver a más de nuestras bandas favoritas sobre los escenarios del Corona Capital. Y creyendo que quizá para entonces la situación sea mejor en todos los sentidos, debemos decir que las expectativas podrían ser altas.

Hablando de –y aprovechando que aún tenemos la emoción del Corona Capital 2021– acá decidimos hacer una lista de esos artistas a los que nos gustaría ver en la edición del próximo año, esto con la finalidad de emocionarnos antes de tiempo darle algunas sugerencias a los organizadores de festival *guiño, guiño*

10.- Arlo Parks

El Corona Capital es el festival que se destaca por abrirle la puerta a los talentos musicales que ya hacen bastante ruido en países al otro lado del charco. Lo ha hecho desde un principio y gracias a eso es que hemos podido ver a esos artistas que tardarían mucho en pisar suelo mexa.

Dicho esto, Arlo Parks sería una de las candidatas perfectas para aparecer en el cartel del 2022, pues a sus cortos 21 años y con apenas un disco de estudio–en donde nos muestra sus dotes para la literatura–, esta cantautora británica ya hasta se convirtió en ganadora del reconocido Mercury Prize, por lo cual se perfila como uno de los talentos jóvenes a los cuales no debemos quitarle la mirada de encima y además, que encajan en la curaduría del CC.

9.- Gaspard Augé

Una de las piezas de Justice decidió aventurarse y este 2021 llegó con rolas nuevas, aunque no precisamente del dúo francés. Y es que en junio de este año Gaspard Augé lanzó su primer álbum de estudio como solista titulado Escapades, en donde da cátedra del uso de sintetizadores y, una vez más, nos deja en claro el porqué es uno de los músicos más reconocidos en la escena de electrónica mundial.

Si bien nos encantaría verlo con Xavier de Rosnay, debemos admitir que estaría increíble ver a Gaspard desenvolverse solo en un escenario de nuestro país por primera vez, así que quizá con algo de suerte visite México con su gira como solista y chance, lo haga en uno de los escenarios del Corona Capital.

8.- The Wombats

La agrupación originaria de Liverpool, Inglaterra, no ha visitado nuestro país desde el 2013, año en el que dieron un show en El Plaza Condesa donde interpretaron varias rolas de los dos discos que tenían en ese entonces: The Wombats Proudly Present: A Guide to Love, Loss & Desperation (2007)y The Wombats Proudly Present: This Modern Glitch (2011).

Considerando que en la actualidad Matthew Murphy y compañía ya van por el quinto disco de estudio (recordemos que en 2022 estrenarán su nueva producción Fix Yourself, Not the World), el Corona Capital suena como el pretexto perfecto para ver a The Wombats de regreso en nuestro país. ¿Será que el 2022 es el año para ver a los marsupiales?

7.- Bombay Bicycle Club

Al igual que The Wombats, Bombay Bicycle Club es otra de las bandas que lanzan nuevo disco y nomás no se nos hace el poder verlos sobre un escenario. En el caso de la agrupación comandada por Jack Steadman (la cual no viene a México desde el 2012), mejor ya se separaron, se volvieron a reunir y ni así hemos tenido el gusto de verlos. Eso sí, debemos aclarar que la última vez fue culpa de la pandemia.

Como recordarán, Bombay Bicycle Club iban a dar un show en El Plaza Condesa en mayo de 2020. Al final el evento se canceló –por obvias razones– y nos dejaron con el corazón roto. Pero quién sabe, chance y el evento se reagenda para el Corona Capital y finalmente podamos escuchar a la banda británica después de muchos años de ausencia. ¡Es justo y necesario!

6.- Charli XCX

Aunque en los últimos años ha comenzado a tener más presencia, aún hay mucho camino por recorrer en cuanto al tema de más espacios a mujeres de la industria musical y en especial cuando se trata de festivales. En el caso del Corona Capital, si bien en sus últimas ediciones hemos visto más talento femenino, es verdad que hay artistas femeninas que merecen y deben estar en sus filas.

Una de ellas es Charli XCX, quien en la actualidad es considerada como una de las cantantes pop más relevantes gracias a su creatividad e ingenio al momento de crear canciones y videos en las que logra mezclar géneros como el rock, el punk y el alternativo que ansiamos escuchar en vivo. En el festival puede reponer su fecha cancelada de 2020 y neta esperamos que así sea, pues el próximo año lanzará su nuevo disco de estudio ‘Crash’ que viene con todo.

5.- Phoebe Bridgers

Lleva desde el 2017 creciendo como la espuma, pero lamentablemente no ha llegado su oportunidad de pisar escenarios mexicanos. Phoebe Bridgers, hoy por hoy, es uno de los nombres con más relevancia dentro del género del folk y el rock. Algo que ha logrado gracias a discos como Stranger in the Alps (2017) o Punisher (2020), que han sido alabados por la crítica especializada.

Con apariciones en festivales importantes como el Governors Ball, Austin City Limits, el Pitchfork Music Festival y demás eventos de renombre en el mundo, sinceramente creemos que el Corona Capital está a nada de agendarle una fecha a Phoebe para que se presente el próximo año. Y de hacerlo seríamos los más felices.

4.- Tyler The Creator

Uno de los rumores que más nos dolió desmentir este 2o21 (en cuanto al Corona Capital se refirió) fue el de Tyler, the Creator, quien apareció en uno de los carteles falsos que comenzaron a circular antes de que el festival hiciera oficial su regreso. Y es que cómo no emocionarnos, si uno de los grandes exponentes del hip hop actual podría haber visitado nuestro país.

El Corona Capital no tiende a agregar muchos artistas de ese género a sus lineups, sin embargo, cuando lo hace es un gran win por lo que sabemos que si alguien es capaz de traer al brillante rapero y compositor californiano (que por cierto este año estrenó su disco ‘Call Me If You Get Lost’), ese es el Corona Capital.

3.- ABBA

No es mentira decir que el Corona Capital es variado cuando de su lineup se trata, y eso lo podemos comprobar fácilmente al ver que existen bandas y artistas de diferentes géneros y para todas las edades, pues han desfilado nombres de artistas emergentes como Shamir, DIIV, Gaia y Will Joseph Cook, hasta otros que ya llevan mucho más tiempo en la industria, como el caso de The B-52’s y The Lightning Seeds.

Si tenemos en cuenta que ABBA regresó con un nuevo disco después de 40 años, no se nos haría raro que los veamos por el festival de CDMX el próximo año, pues seguramente habrá una gira mundial en la que México estará incluido. ¿Se imaginan cantar “Dancing Queen” y otros éxitos de la agrupación sueca? ¡Sería totalmente épico y bastante necesario!

2.- Placebo

Placebo es uno de los regresos musicales más ansiados de los últimos años y con justa razón. La agrupación liderada por Brian Molko lanzó su séptimo disco Loud Like Love, en 2013, y desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Sin embargo, será en 2022 cuando Placebo regrese a los escenarios para promover su próximo disco que verá la luz en marzo de 2022, según algunos reportes por parte de la revista NME.

Está de más decir el porqué la banda sería una de las grandes apuestas para el Corona Capital de 2022, y nosotros lo vemos viable ya que Placebo ya comenzó a confirmar fechas en otros festivales importantes del mundo, como es el Mad Cool en Madrid.

1.- My Chemical Romance

Son varias las bandas que quisiéramos ver en México para el próximo 2022, sin embargo, podemos decir que My Chemical Romance podría ser otra gran opción de headliner para la edición del siguiente año.

Y es que la gira de reunión de Gerard Way y compañía (que se pospuso muchos meses por la pandemia de COVID-19) nos tiene con las ganas/esperanzas de revivir nuestra época emo, ya sea para corear esas rolas icónicas que escuchábamos en la secundaria o bien, por el simple y sencillo hecho de que no sabemos si My Chemical Romance vuelva a salir de gira después de esta. ¡Sería épico tenerlos en el Autódromo Hermanos Rodríguez!

¿Y ustedes, a qué banda o artista les gustaría ver en el Corona Capital de 2022?