Recordemos 10 cameos de bandas y cantantes famosos en series de televisión

Hay músicos se hacen actores y viceversa. En varios casos, ciertas figuras demuestran talento para ambos ámbitos… pero hay otros en los que todo se queda en una simple aparición especial. Dicho esto, ¿les late que recordemos algunos cameos de bandas y cantantes en series de televisión?

Katy Perry en ‘I How I Met Your Mother’. Foto: Especial.

10 cameos de bandas y músicos en series de televisión

Cuando una serie de TV empieza a tener éxito y se extiende por temporadas, empezamos a ver todo tipo de estrellas invitadas. Y no vamos a negar que resulta bastante emocionante –o cuando menos curioso– ver a una estrella de la música apareciendo en nuestro show favorito.

Ya si la actuación es buena o mala, eso es otra cosa, jeje. Pero siempre es interesante ver a diversas producciones televisivas trayendo a talentos de la talla de Foo Fighters, Chrissie Hynde de The Pretenders, Gorillaz, Billie Eilish y más... Pues bueno, recordemos algunos cameos de bandas y músicos reconocidos en series de televisión.

Dave Grohl y Jennifer Aniston. Foto: Instagram

Foo Fighters en ‘The Morning Show’

Empezamos este listado cameos de músicos en series de televisión con algo reciente. Y es que al más puro estilo de un programa mañanero estadounidense real, The Morning Show se voló la barda y para la segunda temporada de la serie (estrenada en 2021) llevaron a los Foo Fighters para presentarse pues como ellos mismos.

Dentro de la ficción misma, tener a unas de las bandas de rock más grandes del momento, sin duda supone un trancazo de rating y un momento imperdible para los televidentes. Así fue la aparición de la banda:

The Killers en ‘The O.C.’

Uno de los dramas adolescentes por excelencia de los 2000. The O.C. fue una verdadera sensación en su momento y debemos decir que la música fue un componente bastante importante en diversos momentos del show.

Como recordarán algunos, para la segunda temporada se nos presentó un club llamado The Bait Shop y regularmente, la producción invitaba a varias bandas a tocar ahí a manera de cameos. De esta manera, la serie trajo a The Walkmen e incluso Death Cab for Cutie, esta última siendo la banda favorita del personaje d Seth Cohen.

Sin embargo, uno de los cameos más recordados en ese sentido es el de The Killers, quienes para el 2005 –antes de ser las superestrellas que son hoy– hicieron su aparición tocando “Smile Like You Mean It” y “Mr Brightside”.

Sonic Youth en ‘Gossip Girl’

¿Un drama centrado en el capricho y los percances amorosos de niños ricos? La fórmula del éxito de Gossip Girl. Este show nos trajo además uno de los cameos de músicos en series de televisión más inesperados cuando vimos a Kim Gordon, Thurston Moore y Sonic Youth tocando “Star Power”.

La misma Kim aparece en aquel capítulo oficiando una boda. Y eso, claro que es una muestra del extremo poder adquisitivo que los personajes de esa historia tenían. Según se sabe, Kim y Thurston eran seguidores del show, mientras que Josh Schwartz (creador de Gossip Girl y The O.C.) también era fan de antaño de la banda.

Chrissie Hynde en ‘Friends’

Para 1995, Chrissie Hynde ya era una leyenda de la música por su trabajo con The Pretenders. Una de las mejores vocalistas de todos los tiempos, sin duda. Así que fue un enorme hitazo cuando en ese año apareció como invitada en Friends interpretando a un personaje llamado Stephanie Schiffer, que sería el reemplazo momentáneo de Phoebe Buffay para tocar en el Central Perk.

El personaje de Hynde luego se uniría a Phoebe para tocar esa eterna rola conocida como “Smelly Cat”, que se hizo un sello distintivo de la serie. Curiosamente, Chrissie Hynde es una de las escritoras originales de la canción junto con Lisa Kudrow, junto con los guionistas Adam Chase y Betsy Borns.

Billie Eilish en ‘Swarm’

Swarm se estrenó apenas en 2023 y según Donald Glover (uno de sus creadores), comparte de alguna manera el mundo ficticio de la serie Atlanta. Y bueno, ha recibido bastante críticas positivas, además de que ha llamado la atención por la aparición especial de Billie Eilish como Eva.

La serie se centra en una chica obsesionada con una estrella de pop, al grado que fanatismo pronto se torna oscuro. El personaje de Billie llamado Eva, por otro lado, se describe como una líder de un culto inspirado vagamente en NXIVM. Para ser su rol debut como actriz en una gran producción, debemos decir que Eilish lo hace muy bien.

Sigur Rós en ‘Game of Thrones’ (con mención honorífica de otros cameos de bandas en la serie de televisión)

Es posible que cuando se habla de cameos musicales en Game of Thrones, lo más probable es que a cualquiera se le venga a la mente la aparición de Ed Sheeran como un soldado de los Lannister. Pero más allá de eso, lo cierto es que podríamos un listado único de cameos de bandas y músicos en esa serie de televisión.

Will Champion de Coldplay, los miembros de Mastodon y hasta Sigur Rós aparecieron brevemente en la serie. En el caso de la banda islandesa, aparecen en el capítulo de la muerte del Rey Joffrey (uno de los más satisfactorios la verdad) en la cuarta temporada, siendo el conjunto musical al que el nefasto gobernante les avienta algunas monedas.

Coolio en ‘The Nanny’

La verdad es que nunca olvidaremos The Nanny porque pues es una de las comedias más divertidas de los 90. Asimismo, jamás olvidaremos cuando el rapero Coolio apareció echándose unas rimas y poniendo a bailar a Fran Fine y al mayordomo Niles.

Chris Martin en ‘Modern Family’

Hubo un tiempo donde Modern Family fue una de las comedias más populares del mundo. Y su éxito fue tanto que sí: se trajeron al mismísimo Chris Martin de Coldplay para armar un cameo en el que le canta a Phil Dunphy, quien lo considera algo así como su héroe musical.

Katy Perry en ‘How I Met Your Mother’ (y más cameos musicales de otros artistas en la misma serie)

Otro caso que merece su propia lista de cameos de bandas y artistas musicales en series de TV, es el de How I Met Your Mother. La icónica serie tiró la casa por la ventana a lo largo de su historia, tuvo un montón de apariciones especiales de todo tipo.

Pero en lo que respecta a la música, por ahí pudimos ver a Enrique Iglesias, Carrie Underwood, Britney Spears y Katy Perry. Esta última, interpretó a Honey, una chica bautizada con ese nombre por Ted pues no logra recordar su verdadero nombre.

Justin Bieber en ‘CSI’

No podíamos dejar este momento fuera de la lista. Fue en 2011 cuando Justin Bieber apareció en CSI. Su personaje: un adolescente problemático con tendencias terroristas, entre otras cosas. Y sí, los años pasan pero no se nos olvida esa escena en la que lo tirotean a diestra y siniestra.

Mención especial (y rara): Gorillaz en ‘Rebelde’

Momentos extraños de la televisión mexicana: la ocasión en que Gorillaz apareció en Rebelde. La telenovela juvenil por ‘excelencia’ de Televisa tuvo un cameo del grupo virtual comandado por Damon Albarn, como parte de una entrevista bastante rara con el objetivo de promocionar en ese entonces el disco Demon Days (aquí les contamos más).

Dato curioso: también se estrenó el video de “Dare” en ese raro episodio de la novela. Uno de los cameos de bandas o músicos más ‘curiosos’ que se han visto en la historia de la televisión mexicana, no tenemos la menor duda.