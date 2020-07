Estas son nuestras 10 canciones favoritas de Barry White

Nacido como Barry Eugene Carter el 12 de septiembre de 1944, pero conocido por todo el mundo como Barry White, el cantante logró mantener una gran carrera en la música e incluso es considerado por muchos como el pionero de la música disco de principios de los años 70.

Tras pasar gran parte de su infancia escuchando música clásica y tener problemas con la ley, Barry comentó en una entrevista que descubrió cuál era el rumbo que tenía que tomar su vida una noche que escuchó una canción de Elvis en la cárcel.

Una vez que salió de prisión, Barry se enfocó en la música y empezó a unirse a diversos grupos de cantantes antes de ser firmado por una disquera independiente de Los Ángeles.

Con el paso del tiempo, el cantante comenzó a llamar la atención de mucha gente gracias a su voz seductora y a sus exitosas producciones discográficas, como Stone Gon’, Let the Music Play, The Man, entre otras.

Después de haber tenido una vida dedicada a presentarse en vivo y grabar discos, Barry (quien desde 1995 ya había tenido problemas por su presión sanguínea) fue hospitalizado en otoño de 2002 a causa de su diabetes y de una falla en un riñón.

Tras pasar varios meses hospitalizado mientras esperaba un trasplante de riñón, Barry White murió en la mañana del 4 de julio de 2003 en un centro médico de Los Ángeles, dejando un gran hueco en la música soul y siendo recordado por sus reconocidas composiciones y esporádicas apariciones en televisión.

Para celebrar la vida y obra de uno de los mejores cantantes estadounidenses dentro del género soul, aquí les dejamos las 10 mejores canciones de Barry White, según Sopitas.com:

“I’ll Do For You Anything You Want Me Too”

“Can’t Get Enough Of Your Love Baby”

“You’re the First, the Last, My Everything”

“What Am I Gonna Do With You”

“Never Gonna Give You Up”

“Just the Way You Are”

– Love’s Theme

“Let the Music Play”

“You See the Trouble With Me”

“It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me”